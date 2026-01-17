Sống khỏe với thể dục dưỡng sinh

Nhắc đến phong trào thể dục thể thao cộng đồng tại TPHCM, thể dục dưỡng sinh là một trong những hoạt động nổi bật, gắn liền với hình ảnh những người trung niên, cao tuổi tập luyện trong không khí vui tươi, khỏe khoắn.

CLB Đông Gia Thái Cực là mô hình TDDS tiêu biểu của phường Xuân Hòa

Đồng hồ điểm 5 giờ 30 mỗi sáng tại Câu lạc bộ (CLB) Thể thao Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa), khoảng 60 thành viên của CLB Đông Gia Thái Cực đã bắt đầu buổi tập. Những động tác uyển chuyển của bài tập thái cực quyền, thái cực kiếm, kungfu phiến... hòa cùng tiếng cười rộn rã. Đây không phải những bài tập đơn thuần, mà là những động tác được nghiên cứu công phu, giúp lưu thông khí huyết, phục hồi sức khỏe, hạn chế bệnh mãn tính - điều mà người cao tuổi luôn trăn trở.

Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, CLB Đông Gia Thái Cực đã trở thành địa điểm rèn luyện sức khỏe quen thuộc của người trung niên, cao tuổi tại phường Xuân Hòa, đồng thời là một trong những mô hình tiêu biểu của phong trào thể dục dưỡng sinh TPHCM. Cô Lương Tuyết Mai (64 tuổi, thành viên CLB Đông Gia Thái Cực) chia sẻ: “CLB như một gia đình lớn, chúng tôi không chỉ tập luyện mà còn cùng nhau trò chuyện, chia sẻ nhiều việc trong cuộc sống. Các bài tập nhẹ nhàng, phù hợp giúp chúng tôi khỏe hơn mỗi ngày".

Theo võ sư Thái Hồng Đông, Chủ nhiệm CLB Đông Gia Thái Cực, CLB là nơi sinh hoạt của gần 100 thành viên từ 50 đến trên 80 tuổi, tập luyện đều đặn 2 buổi/ngày với những bài tập mang lại sự dẻo dai và tinh thần lạc quan cho người cao tuổi. Không chỉ phục vụ nhóm người lớn tuổi, CLB còn thu hút nhiều bạn trẻ, thanh thiếu niên, học sinh tham gia tập luyện, tạo nền tảng phát triển năng khiếu và nâng cao vị thế thể thao địa phương. Thành tích của CLB trên các đấu trường quốc gia và quốc tế là minh chứng rõ nét: từ HCV, HCB, HCĐ tại Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia 2025 (TP Đà Nẵng); 2 HCV, 1 HCB tại Giải truyền thống Thái cực quyền thế giới 2024 (Trung Quốc); 2 HCĐ tại Giải vô địch Thế giới 2024 (Trung Quốc)...

Ngoài rèn luyện sức khỏe, các thành viên của CLB còn tích cực tham gia các công tác thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Bên cạnh đó, CLB còn thường xuyên giao lưu, biểu diễn phục vụ du khách nước ngoài ở nhiều sự kiện văn hóa tại TPHCM. Trong năm 2025, CLB đã đón tiếp và hướng dẫn hơn 50 đoàn khách quốc tế (gần 1.000 người) đến TPHCM để trải nghiệm và tìm hiểu về bộ môn thái cực quyền, góp phần lan tỏa tinh hoa văn hóa và tinh thần của võ học Việt Nam với bạn bè năm châu.

Trên địa bàn TPHCM, nhiều CLB thể dục dưỡng sinh khác cũng hoạt động sôi nổi, tiêu biểu như CLB Khiêu vũ dưỡng sinh phường Bình Thới. Dù mới ra mắt từ tháng 10-2025, song CLB đã là điểm hẹn quen thuộc của nhiều cô chú trung niên, người cao tuổi tại địa phương, duy trì luyện tập mỗi buổi sáng thứ hai đến thứ bảy. Những điệu nhảy nhẹ nhàng hòa cùng âm nhạc sôi động không chỉ giúp người cao tuổi cải thiện sức khỏe mà còn xua tan cảm giác cô đơn, mang lại tinh thần lạc quan. Cô Hà Ngọc Hương (66 tuổi, thành viên CLB Khiêu vũ dưỡng sinh phường Bình Thới) cho hay: “Môn này giúp cơ thể khỏe, tinh thần minh mẫn hơn. Các động tác đơn giản, theo nhịp, nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi của chúng tôi".

CLB Khiêu vũ dưỡng sinh phường Bình Thới không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn là nơi chăm sóc tinh thần, để mọi người vui vẻ, chia sẻ cùng nhau. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Thới nhiệm kỳ 2025-2030 về chăm lo cho người cao tuổi, đồng thời góp phần xây dựng phường Bình Thới xanh, phát triển nhanh và bền vững.

Từ những lát cắt về các mô hình đang hoạt động trên địa bàn TPHCM cho thấy, phong trào thể dục dưỡng sinh không đơn thuần là một hoạt động thể thao, mà còn là thông điệp về một cuộc sống khỏe mạnh, tích cực. Đó còn là hình ảnh đẹp về cộng đồng cơ sở văn minh tại TPHCM, nơi mọi người cùng nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích và hạnh phúc.

NGUYỄN ANH