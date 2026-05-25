Hơn 50 doanh nghiệp tham gia triển lãm đô thị thông minh và sống xanh

Triển lãm “Smart Landscape & Healthy Living Expo 2026”, sự kiện giới thiệu các giải pháp đô thị thông minh, xu hướng sống bền vững tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19-7, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB).

ThS.KTS Nguyễn Thu Phong, đại diện Ban tổ chức giới thiệu về sự kiện

Thông tin vừa được đại điện SIHUB và Gallery Architecture & Materials công bố sáng 25-5.

Dự kiến, triển lãm sẽ quy tụ hơn 50 doanh nghiệp và startup công nghệ tham gia trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp sáng tạo, tập trung vào 6 lĩnh vực trọng điểm mà TPHCM ưu tiên phát triển gồm: công nghệ thông minh, vật liệu/giải pháp cảnh quan, năng lượng sạch, cây xanh sinh thái, thiết kế kiến trúc, chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu tại lễ công bố, ThS.KTS Nguyễn Thu Phong, nhà sáng lập Gallery Architecture & Materials, đại diện Ban tổ chức, cho biết, tại triển lãm khách tham dự sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều sản phẩm công nghệ và giải pháp theo xu hướng thiết kế hiện đại. Các hoạt động tại triển lãm không chỉ thúc đẩy kết nối giữa giới chuyên môn và cộng đồng sáng tạo, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ nhận thức về phát triển bền vững trong không gian sống tương lai.

Bên cạnh không gian trưng bày, triển lãm còn tổ chức chuỗi hoạt động đồng hành đa dạng dành cho giới trẻ và cộng đồng khởi nghiệp như: tọa đàm chuyên sâu CEO Talk, chương trình kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và startup, workshop góp vật thành cảnh…

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm và công nghệ mà còn đóng vai trò là nền tảng kết nối giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, startup và cộng đồng sáng tạo.

“Thông qua triển lãm, Sở KH-CN TPHCM mong muốn hình thành một không gian mở để các ý tưởng sáng tạo được nuôi dưỡng, công nghệ mới được lan tỏa, các mối quan hệ hợp tác được thúc đẩy; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và vai trò của công nghệ trong kiến tạo tương lai đô thị”, ông Tuyên chia sẻ.

BÙI TUẤN