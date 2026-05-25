Giám sát, đôn đốc thực hiện pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các luật và nghị quyết của Quốc hội đã ban hành liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sáng 25-5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ủy ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và 5 tháng đầu năm 2026. Theo Chủ tịch Quốc hội, ủy ban là cơ quan tiên phong, đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác xây dựng pháp luật và các chương trình của Quốc hội. Phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" cũng là sáng kiến được khởi xướng từ ủy ban và hiện đang có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lĩnh vực chiến lược hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đến nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu đã họp 4 phiên. Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các ngành, địa phương đẩy mạnh lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Chính phủ, Quốc hội cũng đang quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, đôn đốc để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cần tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các luật và nghị quyết của Quốc hội đã ban hành liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng như các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách tại các bộ, ngành, địa phương.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”; đổi mới tư duy lập pháp và năng lực kiến tạo chính sách; đổi mới phương thức giám sát để khơi thông nguồn lực; mô hình tổ chức bộ máy và cơ chế vận hành để ủy ban thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026 và trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục...

