Chủ động nguồn điện cho sự tăng trưởng của TPHCM

TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng điện năng ít nhất 7% thời gian tới, trong bối cảnh nhu cầu về điện phục vụ sản xuất tăng cao, nhất là từ dự án công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và những ngành tiêu thụ năng lượng lớn. Trong đó thành phố tập trung bảo đảm đủ điện, nâng chất lượng nguồn cung, đa dạng hóa nguồn năng lượng và tăng tỷ trọng điện sạch.

Ổn định “mạch máu” sản xuất

Theo tính toán, để đáp ứng nhu cầu phát triển, thành phố cần bổ sung khoảng 6.000 MW, nâng tổng công suất nguồn lên 16.000 MW, so với khoảng 10.000 MW hiện nay.

Theo ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM, công tác quy hoạch điện hiện được thực hiện bài bản, với sự phối hợp giữa các ngành ngay từ khi thành lập khu công nghiệp (KCN).

Tuy nhiên, một thách thức lớn là những dự án có nhu cầu tiêu thụ điện đột biến xuất hiện ngoài tính toán quy hoạch ban đầu. Trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI Data Center) tại KCN Tân Phú Trung là một trường hợp điển hình. Khi dự án bước sang giai đoạn 2 với nhu cầu cao hơn, ngành điện phải kịp thời điều chỉnh quy hoạch, bổ sung nguồn để sẵn sàng đáp ứng.

“Với các dự án công nghệ cao, yêu cầu về tính liên tục và ổn định của nguồn điện cũng ngày càng cao. Vì vậy, quy hoạch nguồn và lưới điện phải có độ linh hoạt nhất định, đủ khả năng đáp ứng những thay đổi nhanh của nhu cầu sản xuất”, ông Bùi Minh Trí cho biết thêm.

Trạm biến áp 500kV Phú Lâm (phường An Lạc, TPHCM). Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo Sở Công thương TPHCM, trong 8 tháng đầu năm 2026, thành phố không xảy ra thiếu điện diện rộng hoặc phải tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn cung. Dự kiến cả năm 2026, điện thương phẩm toàn thành phố đạt khoảng 60 tỷ kWh, tăng 7,21% so với năm 2025. Công suất phụ tải cực đại dự kiến khoảng 9.677 MW, tăng 5,7%.

TPHCM đang tập trung xây dựng những nguồn điện mới và hệ thống lưới điện, trong đó có các dự án LNG Hiệp Phước giai đoạn 1, giai đoạn 2 và Nhà máy LNG Long Sơn.

Thu hút đầu tư năng lượng xanh

Nếu đủ điện là yêu cầu trước mắt, thì “điện sạch” đang trở thành yêu cầu mới trong quá trình thu hút đầu tư. Với những doanh nghiệp công nghệ cao và những tập đoàn toàn cầu, tiêu chí về giảm phát thải và sử dụng năng lượng bền vững ngày càng được coi trọng. Tại các KCN, xu hướng này đang thể hiện khá rõ.

Theo ông Nguyễn Lý Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Điện Becamex VSIP, đơn vị đã triển khai hơn 100 MW điện mặt trời áp mái tại các KCN từ Bắc vào Nam.

Tuy nhiên, nguồn điện mặt trời áp mái hiện mới đáp ứng khoảng 5%-10% nhu cầu của doanh nghiệp và chỉ chiếm khoảng 2%-3% tổng tiêu thụ điện của toàn KCN, do đặc thù chỉ phát điện vào ban ngày.

Điện mặt trời. Ảnh minh họa: ĐÌNH DƯ

“Theo định hướng của Becamex VSIP, bước tiếp theo là triển khai các dự án Solar Farm quy mô lớn gần KCN. Với mô hình này, khả năng cung ứng năng lượng xanh có thể nâng lên 20%-30% nhu cầu”, ông Nguyễn Lý Trung cho biết thêm.

Trên địa bàn TPHCM hiện có khoảng 22.702 hệ thống điện năng lượng mặt trời với tổng công suất khoảng 1.838 MWp. Nguồn điện này giảm áp lực cho hệ thống vào giờ cao điểm sử dụng điện.

Khi nhu cầu điện tiếp tục tăng, TPHCM nỗ lực làm tốt 3 việc: phát triển đủ nguồn, nâng độ ổn định của hệ thống và tăng tỷ trọng năng lượng sạch. Nếu thực hiện đồng bộ, điện sẽ đáp ứng nhu cầu sản xuất và trở thành lợi thế cạnh tranh mới, giúp TPHCM đón dòng vốn công nghệ cao, thúc đẩy chuyển đổi xanh, tạo nền tảng năng lượng vững chắc cho tăng trưởng trong những năm tới.

Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026 vào ngày 12-8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu thẩm định kỹ năng lực tài chính và kinh nghiệm thực tế của các đơn vị quan tâm đến các dự án năng lượng. Thành phố cần những nhà đầu tư có năng lực thực sự để bắt tay vào làm ngay, không chấp nhận tình trạng đăng ký, "giữ chỗ" rồi để dự án kéo dài.

ĐÌNH DƯ