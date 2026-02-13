Tết bệnh viện, chuẩn bị tối đa nhưng mong được làm tối thiểu

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, đây cũng là thời điểm các bệnh viện đang tất bật chuẩn bị bảo đảm công tác y tế, chuyên môn ở mức cao nhất để điều trị, chăm sóc người bệnh được chu đáo và ấm lòng.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, dự kiến sẽ có khoảng 1.000 bệnh nhân phải tiếp tục điều trị trong những ngày nghỉ tết. Bệnh viện đã chuẩn bị những góc vườn nhỏ, khu vực thư giãn, góc tết trong từng khoa phòng để các y bác sĩ, bệnh nhân cảm nhận không khí Tết cổ truyền.

Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, tết với nhiều người là đoàn viên, nhưng với với Bệnh viện Bạch Mai, tết lại là giai đoạn cao điểm đặc biệt nhạy cảm. Bởi bệnh nhân tai nạn giao thông gia tăng, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm luôn hiện hữu, các bệnh lý cấp tính và biến chứng nặng có xu hướng dồn dập hơn.

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Khoa cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai đông nghịt bệnh nhân nặng

Trước sự gia tăng của bệnh nhân, Bệnh viện Bạch Mai đã chuẩn bị sẵn sàng trực cấp cứu để bảo đảm chăm sóc, điều trị tốt nhất cho người bệnh. Trung tâm Cấp cứu A9 và các đơn vị trọng điểm như: Tim mạch, Chống độc, Nhiệt đới, Đột quỵ… đã lên phương án để ứng phó với các tình huống cấp cứu. Nhân lực bệnh viện được bố trí nhiều lớp: trực chính, thường trực, thường trú, các tổ cấp cứu ngoại viện.

Các chuyên khoa luôn trong trạng thái sẵn sàng hội chẩn đa chuyên ngành. Phòng mổ cấp cứu duy trì kíp trực 24/24 giờ; trưởng khoa, lãnh đạo trung tâm, lãnh đạo bệnh viện trực tiếp đồng hành, chỉ đạo tại chỗ. Đồng thời, trang thiết bị, thuốc men, vật tư tiêu hao, hóa chất đều được rà soát, bổ sung theo những tình huống xấu nhất.

“Chúng tôi chuẩn bị tối đa nhưng mong được làm tối thiểu. Không làm thì tốt nhất. Không phải làm gì có nghĩa là người bệnh ai cũng khỏe mạnh, an toàn”. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ về công tác y tế phục vụ người bệnh dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Khu vực hành lang tại nhiều phòng bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai đã được bổ sung thêm cây cảnh và hoa tươi để bệnh nhân và bác sĩ thư giãn trong dịp Tết Bính Ngọ

Trong khi đó, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (BV 108) đã lên kế hoạch tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 rất chi tiết, bảo đảm vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và chủ động tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trung tướng, GS-TS Lê Hữu Song, Giám đốc BV 108 cho biết, những ngày tết, tất cả các khoa phòng của đơn vị đều bố trí cán bộ, nhân viên trực chính và cán bộ trực phụ bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Riêng các đồng chí trực chỉ huy các đơn vị phải bố trí luân phiên trực trong 9 ngày nghỉ tết để có thể giải quyết tốt nhiệm vụ khi có các tình huống đột xuất.

Bệnh viện cũng đã xây dựng kế hoạch bảo đảm quân y trong thời gian nghỉ tết; chuẩn bị đầy đủ trang bị vật tư y tế, có phương án cấp cứu, điều trị khi có tình huống tác chiến hoặc thảm họa xảy ra. Với những bệnh nhân nằm viện trong dịp Tết Nguyên đán, bệnh viện cung cấp các suất ăn miễn phí để giúp người bệnh yên tâm điều trị và an lòng đón tết.

Với đặc thù là cơ sở y tế chuyên phục vụ trẻ em, GS-TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ khoảng 4.000 lượt khám ngoại trú và thường xuyên duy trì điều trị nội trú từ 1.900 - 2.000 bệnh nhi. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bệnh viện đã xây dựng các kế hoạch cụ thể với mục tiêu bảm bảo an toàn người bệnh là yêu cầu xuyên suốt, cùng với đó, công tác cấp cứu ngoại viện luôn ở trạng thái sẵn sàng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội đồng y khoa Quốc gia vừa có công văn chỉ đạo các bệnh viện yêu cầu tổ chức thường trực 24/24 giờ trong dịp Tết Bính Ngọ 2026; chủ động thu dung, cấp cứu, điều trị cho người bệnh, nhất là các trường hợp tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương, ngộ độc thực phẩm; bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc men, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, ôxy y tế. Đặc biệt, các cơ sở y tế không được để xảy ra quá tải cục bộ hay chậm trễ cấp cứu do thiếu chuẩn bị. Đối với địa phương, Bộ Y tế đề nghị chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cấp cứu tại các khu du lịch, vui chơi, giải trí, lễ hội đầu năm và các sự kiện tập trung đông người trong dịp tết.

MINH KHANG