Lãnh đạo TPHCM thăm và chúc tết các bệnh viện

Chiều 2-2, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc tết một số bệnh viện nhân dịp Tết Bính Ngọ.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện cho biết, năm 2025 bệnh viện tiếp nhận khám, điều trị 2,6 triệu lượt bệnh nhân tại 3 cơ sở; trong đó khoảng 30% người bệnh là người dân thành phố. Bệnh viện luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, không ngừng phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời đảm nhiệm công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc kỳ vọng thời gian tới bệnh viện tiếp tục nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo thành phố để phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân chia sẻ sự phát triển của TPHCM có đóng góp quan trọng của các cơ sở, đơn vị đóng trên địa bàn, trong đó có Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Đồng chí cho biết TPHCM ủng hộ việc sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất dôi dư để ưu tiên cho giáo dục, y tế; trong đó có đề xuất bố trí trụ sở Trung tâm Hành chính Chính trị Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) cho Đại học Y Dược TPHCM làm cơ sở giáo dục, đào tạo và cơ sở hoạt động của bệnh viện.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM thăm và chúc tết Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Nhân dịp chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2026) và mừng Xuân Bính Ngọ, đồng chí chúc tập thể bệnh viện ngày càng phát triển, gặt hái nhiều thành tựu; đồng thời đề nghị bệnh viện tiếp tục gắn bó, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân trân trọng ghi nhận những đóng góp của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Tại Bệnh viện An Bình, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân ghi nhận, biểu dương nỗ lực của tập thể bệnh viện trong những năm qua. Từ cơ sở vật chất cũ kỹ, bệnh viện nay khang trang hơn với các khối nhà mới, trang thiết bị hiện đại, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với bệnh viện và ngành y tế.

Đồng chí tin tưởng thời gian tới Bệnh viện An Bình tiếp tục phát triển các mũi nhọn kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần nâng cao thể chất và sức khỏe nhân dân thành phố.

﻿ Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân biểu dương nỗ lực của tập thể Bệnh viện An Bình

Báo cáo tại buổi gặp, BS Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện An Bình cho biết bệnh viện triển khai nhiều dịch vụ y tế chất lượng cao, phát triển chuyên môn sâu với các khoa mũi nhọn như ngoại thần kinh, tiết niệu, nam khoa, phục hồi chức năng… Cùng với việc đưa vào hoạt động các khối nhà mới, bệnh viện được đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại trong giai đoạn 2026-2030, tạo nội lực để phát triển.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân thăm và chúc mừng Bệnh viện An Bình.

Về chế độ cho người lao động, bên cạnh chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27 của HĐND TPHCM và phụ cấp đặc thù theo quyết định 73, Bệnh viện An Bình còn chi thưởng tết 15 triệu đồng/người, áp dụng đồng đều cho mọi vị trí.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết cho người bệnh khó khăn như Phiên chợ 0 đồng, lì xì cho bệnh nhân nội trú, hỗ trợ người bệnh hiểm nghèo…

GIAO LINH