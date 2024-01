Hơn 93% số người nhận an sinh xã hội ở Hà Nội mở tài khoản, không dùng tiền mặt

Đề án 06 của TP Hà Nội về chi trả an sinh xã hội không tiền mặt sẽ miễn phí tất cả các khoản phí, bao gồm phí mở thẻ, phí duy trì tài khoản, phí rút tiền.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thực hiện Đề án 06 về phương án chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội, lực lượng công an đã tiến hành rà soát và làm sạch dữ liệu dân cư hơn 284.500 trường hợp.

Đến nay, số người đã thực hiện mở tài khoản chuẩn bị cho nhận chi trả an sinh xã hội đạt hơn 93%. Hiện số người bất khả kháng không đăng ký được tài khoản còn 7.650 người. Đối với đối tượng nhận an sinh xã hội bất khả kháng không đăng ký được tài khoản, dịch vụ bưu chính công ích sẽ đảm bảo giao tận tay cho người dân.

Hà Nội đẩy mạnh việc mở tài khoản cho người nhận chính sách an sinh xã hội của thành phố

Đại diện Sở LĐTB-XH Hà Nội cho biết, mỗi tháng, Hà Nội thực hiện chi trả 311 tỷ đồng cho đối tượng an sinh xã hội. Đây là số tiền lớn, nên việc chi trả qua tài khoản là vô cùng cần thiết. Với quan điểm xuyên suốt là tạo thuận lợi nhất cho người dân, lấy người dân là trung tâm cho việc thực hiện chính sách. Ban Chỉ đạo Đề án 06 sẽ gấp rút hoàn thiện các bước để kịp cho việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đề án 06 về chi trả an sinh xã hội không tiền mặt sẽ miễn phí tất cả các khoản phí, bao gồm phí mở thẻ, phí duy trì tài khoản, phí rút tiền đối với các đối tượng trong tháng 1 và 2-2024 để phục vụ người dân được thuận lợi nhất. Sau thời gian đó, thành phố sẽ tính toán chi trả các khoản phí dịch vụ cho các bên cung cấp, người dân không chi trả bất kỳ khoản phí gì khi dùng tài khoản an sinh.

