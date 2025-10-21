Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn trăm tỷ Thu Trang trở lại, kết hợp cùng Hồng Ánh

Sau cú hit trăm tỷ của "Nụ hôn bạc tỷ", Thu Trang sẽ trở lại đường đua, khai màn thị trường điện ảnh Việt trong năm 2026.

First look trailer "Ai thương ai mến"

Sau thời gian ghi hình với nhiều thông tin được giữ kín, mới đây, dự án điện ảnh Ai thương ai mến vừa tung poster đầu tiên đồng thời ấn định ngày khởi chiếu vào 1-1-2026.

Dự án được kỳ vọng mang đến cho khán giả món ăn tinh thần “đủ vị” trong những ngày đầu năm.

ai thuong ai men 3.jpg
Thu Trang trở lại trong vai trò đạo diễn dự án điện ảnh thứ 2 "Ai thương ai mến". Ảnh: ĐPCC

Đáng chú ý, trong poster vừa được hé lộ, bất ngờ lớn thuộc về Thu Trang cùng tạo hình khác lạ. Với bối cảnh miền Tây sông nước, Thu Trang xuất hiện trong dáng dấp người phụ nữ tóc bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn và ánh mắt đượm buồn.

Chia sẻ về Ai thương ai mến, Thu Trang cho biết, đây là dự án tâm huyết được cô ấp ủ từ lâu. Bộ phim không chỉ tái hiện vẻ đẹp sông nước miền Tây Nam bộ thập niên 1960 mà còn khắc họa chân dung con người nơi đây, mộc mạc, bình dị nhưng chứa đựng chiều sâu tình cảm và giá trị nhân văn.

ai thuong ai men 7.jpg

Trong first look trailer, bộ phim cũng hé mở nhiều cung bậc cảm xúc khi tua nhanh hành trình cuộc đời của nhân vật Thu Trang: từ thời thanh xuân gắn bó với cô em Trâm Anh, đến lúc mang thai và cuối cùng là hình ảnh lúc về già bên cạnh Hồng Ánh.

ai thuong ai men 6.jpg
Bộ phim tái hiện không khí miền Tây Nam bộ những năm 1960. Ảnh: ĐPCC

Đặc biệt, câu thoại “Phải chi mà tía má còn sống, nhìn thấy chị em mình vậy, tía má chắc cũng an lòng” vang lên ở cuối đoạn clip cùng màn diễn xuất kết hợp giữa Thu Trang và Hồng Ánh đã để lại dư âm lắng đọng, hứa hẹn một câu chuyện chan chứa tình thân và nhiều giá trị nhân văn.

ai thuong ai men 5.jpg
Thu Trang và Hồng Ánh tái ngộ trong "Ai thương ai mến". Ảnh: ĐPCC

First look trailer cũng gây ấn tượng bởi màu xanh ngút ngàn tận chân trời của những cánh rừng tràm bao la giữa vùng sông nước, nếp nhà tranh bình dị với những con người hiền hậu, quây quần, vui vẻ trong không khí ấm áp của tình làng nghĩa xóm.

Hình ảnh áo bà ba dung dị, bến nước, con thuyền gợi lên ký ức thân quen với rất nhiều thế hệ gia đình người Việt.

ai thuong ai men 2.jpg
Võ Điền Gia Huy

Ngoài vai chính do Thu Trang đảm nhận, bộ phim cũng hé lộ tạo hình của các diễn viên đầu tiên gồm: Hồng Ánh, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh, bé Lê Hào...

ai thuong ai men 4.jpg
Và Trâm Anh... Ảnh: ĐPCC

Võ Điền Gia Huy trước đó “gây bão” với vai không tặc gai góc trong Tử chiến trên không, lần này trở lại với hình ảnh trái ngược hoàn toàn - chàng trai làng chân chất, chèo ghe và giọng hò ngọt ngào, tái hiện nét văn hóa đặc trưng của miền Tây sông nước trên màn ảnh rộng.

Trâm Anh cũng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trong trẻo cùng tạo hình thập niên xưa.

ai thuong ai men 1.jpg
First look poster phim "Ai thương ai mến". Ảnh: ĐPCC
HẢI DUY

