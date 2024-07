Hồng Ánh "đối đầu" Ngọc Lan trong “Hạnh phúc bị đánh cắp”

Được làm lại từ bộ phim Trái tim trong sáng của biên kịch nổi tiếng Hàn Quốc Kim Soon Ok, hai nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Việt hứa hẹn có những màn đối đầu căng thẳng.

Hạnh phúc bị đánh cắp do đạo diễn, NSƯT Nhâm Minh Hiền thực hiện, biên kịch Thanh Hương chấp bút bản Việt hóa. Kịch bản gốc của biên kịch Kim Soon Ok - người đứng sau nhiều tác phẩm đình đám gây sốt trên toàn châu Á như: Penthouse – Cuộc chiến thượng lưu, 7 Escape – Cuộc chiến sinh tồn, Hoàng hậu cuối cùng, Sự quyến rũ của người vợ.

Hồng Ánh

Và diễn viên Ngọc Lan vào vai chị em dâu trong Hạnh phúc bị đánh cắp. Ảnh: ĐPCC

Thuộc thể loại tâm lý xã hội, phim kể về hai cô gái trẻ có số phận thay đổi khi vào làm dâu nhà họ Đỗ, gia tộc sở hữu nghệ thuật thêu tay độc đáo. Cuộc tranh đấu để trở thành người thừa kế của Đỗ gia giữa hai nàng dâu quyền quý cũng chính là nguyên nhân gây ra nhiều bi kịch về sau.

Trong những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, diễn viên Hồng Ánh và Ngọc Lan lần lượt xuất hiện với vai trò chị em dâu. Khán giả có thể cảm nhận được những mâu thuẫn giữa hai nhân vật này. Đặc biệt khi nhân vật Ánh Dương của Ngọc Lan bày tỏ quyết tâm: “Dù bất cứ giá nào, em cũng phải trở thành người đứng đầu của Đỗ gia”.

Cô thậm chí còn bất chấp thủ đoạn để thắng cuộc ngay cả phải hy sinh hạnh phúc gia đình. Thế nhưng kề bên Ánh Dương cũng luôn có Quốc Tài (Trương Minh Quốc Thái) khuyên nhủ, hy vọng vợ có thể bỏ cuộc.

NSND Lan Hương cũng tham gia trong phim. Ảnh: ĐPCC

Đáng chú ý, first-look bỏ ngỏ khi Ánh Dương nhận thua vì mất sản phẩm. Điều này khiến người xem tò mò, suy đoán liệu người chị dâu Thúy Hạnh (Hồng Ánh) có dùng mưu kế gây ra hay không?

Sự xuất hiện của cặp đôi Hồng Ánh – Ngọc Lan dường như là bảo chứng thuyết phục cho Hạnh phúc bị đánh cắp, bởi thực lực về diễn xuất của cả hai đã được khẳng định qua rất nhiều vai diễn.

Riêng với cá nhân Ngọc Lan, dù cạnh tranh trực tiếp trong phim song ngoài đời cô vốn ngưỡng mộ và xem Hồng Ánh là “idol đời đầu” trước khi hợp tác cùng.

Trương Minh Quốc Thái sẽ vào vai chồng của nhân vật do Ngọc Lan đảm nhận. Ảnh: ĐPCC

Hạnh phúc bị đánh cắp còn có sự tham gia của: NSND Lan Hương, diễn viên Đại Nghĩa…

Ngoài câu chuyện về những mâu thuẫn và sự ganh đua trong nội bộ gia đình, phim cũng khai thác và tôn vinh các giá trị truyền thống, trong đó có nghề thêu tay truyền thống trên áo dài.

Trước đó, ở phiên bản gốc ra mắt vào năm 2014 bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên gồm: Lee Yoo Ri, Oh Yeon Seo, Kim Ji Hoon cùng nhiều ngôi sao gạo cội khác. Vào thời điểm lên sóng, tỷ suất người xem tăng vọt, chạm mốc 37,3% trên toàn quốc (theo Nielsen Korea).

Phim dự kiến lên sóng vào tháng 8 trên ứng dụng VieON và VTV9.

HẢI DUY