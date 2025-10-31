Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tái xuất trong "Đại tiệc trăng máu 8"

Hai diễn viên từng góp phần làm nên thành công của Tiệc trăng máu sẽ tái xuất trong dự án Đại tiệc trăng máu 8 , tác phẩm lên lịch ra mắt vào 30-4-2026.

Dự án Đại tiệc trăng máu 8 vừa hé lộ danh tính những diễn viên đầu tiên tham gia trong dự án lần này. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên thực lực của điện ảnh Việt, trong đó Hồng Ánh và Hứa Vĩ Văn là hai cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất. Lý do là bởi, cách đây 5 năm, cả hai từng có sự kết hợp ăn ý trong bộ phim Tiệc trăng máu, góp phần vào thành công với doanh thu hơn 170 tỷ đồng.

Cùng với hai tên tuổi kỳ cựu, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê và Quỳnh Lý cũng sẽ góp mặt trong Đại tiệc trăng máu 8.

Các diễn viên đầu tiên của Đại tiệc trăng máu 8 được công bố. Ảnh: ĐPCC

Đây sẽ là vai diễn tiếp theo trên màn ảnh rộng của Liên Bỉnh Phát sau khi giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải Kim Chung 2025 (Golden Bell Awards - Đài Loan, Trung Quốc).

Bộ phim do Phan Gia Nhật Linh - người từng đảm nhận vai trò nhà sản xuất của Tiệc trăng máu làm đạo diễn. Trong khi đó, vai trò nhà sản xuất dự án lần này là nhà làm phim kì cựu Charlie Nguyễn.

Nhà sản xuất cho biết muốn mang đến một bữa tiệc diễn xuất cho khán giả yêu điện ảnh, do đó tập trung vào các diễn viên giàu thực lực, có khả năng phối hợp ăn ý trên màn ảnh.

Ngoài ra, về nội dung phim cũng chỉ được hé lộ “mọi bí ẩn, mọi drama đều to hơn, căng thẳng lớn hơn và nhiều mối liên kết phức tạp hơn”. Phía nhà sản xuất cũng giới thiệu bộ ảnh Halloween độc đáo lấy cảm hứng từ ánh trăng đỏ (hay còn được gọi là trăng máu) và quả cầu disco, gợi lên hình ảnh của một bữa tiệc thời thượng nhưng ám ảnh.

Ba diễn viên trẻ: Liên Bỉnh Phát, Miu Lê và Quỳnh Lý cũng góp mặt trong phim. Ảnh: ĐPCC

Đại tiệc trăng máu 8 do Lotte Entertainment Việt Nam phát hành, dự kiến khởi chiếu ngày 30-4-2026.

HẢI DUY