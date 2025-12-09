HONOR X9d đã tạo nên sự bùng nổ về số lượng đơn hàng

Chỉ sau 48 giờ mở bán, HONOR X9d đã tạo nên một cột mốc bùng nổ, tăng trưởng 400% so với thế hệ tiền nhiệm HONOR X9c, là minh chứng cho sự sự tin tưởng mà khách hàng Việt Nam dành cho HONOR.

HONOR X9d gắn với pin bền bỉ lên đến 6 năm

Sự bùng nổ của HONOR X9d đến từ chính những giá trị mà người dùng mong đợi: Sản phẩm đầu tiên trong ngành đạt chứng nhận SGS cao cấp về khả năng kháng 3 yếu tố: Chống rơi vỡ 2,5m và kháng nước chống bụi chuẩn IP69K. Dẫn đầu ngành về dung lượng pin với 8300mAh, sạc nhanh 66W và bền bỉ lên đến 6 năm.

Trước đó, ngày 6-12, tại phố đi bộ Lê Lợi, TPHCM sự kiện ra mắt sản phẩm này đã trở thành tâm điểm của giới công nghệ khi HONOR chính thức ra mắt HONOR X9d - “Vua bền bỉ” với không gian trải nghiệm hoành tráng và đã chứng minh các loạt thử thách chưa từng có về độ bền của sản phẩm này. Sân khấu được dàn dựng hiện đại, ánh sáng rực rỡ, âm thanh sống động, đã biến màn ra mắt HONOR X9d thành một đại tiệc âm nhạc, thu hút sự reo hò không ngừng từ khán giả…

Với camera chính 108MP với cảm biến lớn 1/1.67”, màn hình AMOLED 6,79 inch, độ phân giải 1.5K, độ sáng HDR tối đa 6.000 nits, tần số quét 120Hz; chip xử lý Snapdragon 6 gen 4, RAM turbo 12GB và bộ nhớ trong 256/512GB....

Sản phẩm này hiện đang bán tại Thế Giới Di Động, FPT Shop, Hoàng Hà Mobile, Viettel Store, CellphoneS, Nguyễn Kim, Phong Vũ và các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok...

BÌNH LÂM