Hợp đồng điện tử giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh

Từ ngày 1-7, các eContract (hợp đồng lao động điện tử) phải kết nối với nền tảng “Hợp đồng lao động điện tử quốc gia”, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình số hóa hoạt động quản lý lao động tại Việt Nam.

Nâng cao tính minh bạch, giảm tranh chấp

Nếu trước đây, nhiều doanh nghiệp còn băn khoăn về tính pháp lý của hợp đồng điện tử thì hiện nay, những lo ngại này được tháo gỡ nhờ hệ thống quy định ngày càng hoàn thiện. Luật Giao dịch điện tử 2023 khẳng định hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng giấy khi đáp ứng các điều kiện về tính toàn vẹn, khả năng truy cập và xác định chủ thể giao kết.

Đặc biệt, Nghị định 337/2025/NĐ-CP và Thông tư 08/2026/TT-BNV đã thiết lập cơ chế quản lý thống nhất đối với hợp đồng lao động điện tử. Theo đó, mỗi hợp đồng được cấp một mã định danh duy nhất (ID) thông qua nền tảng “Hợp đồng lao động điện tử quốc gia” do Bộ Nội vụ quản lý. Trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm bên cuối cùng ký hợp đồng, nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng điện tử phải gửi dữ liệu lên nền tảng để cấp ID theo quy định.

Việc cấp mã định danh giúp doanh nghiệp, người lao động và cơ quan quản lý dễ dàng tra cứu, xác minh, theo dõi lịch sử sửa đổi, gia hạn, tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao tính minh bạch, giảm tranh chấp và chuẩn hóa hoạt động quản lý lao động trên môi trường số.

Trong lĩnh vực thương mại, các hợp đồng được chứng thực thông qua Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam (CeCA) của Bộ Công thương còn được gắn "tích xanh", bảo đảm tính xác thực, chống chối bỏ và giá trị chứng cứ khi phát sinh tranh chấp. Hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp tự tin chuyển đổi từ hợp đồng giấy sang hợp đồng điện tử.

Đảm bảo tối ưu vận hành và tuân thủ pháp luật

Nắm bắt nhu cầu của thị trường, VNPT phát triển VNPT eContract - giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện giúp doanh nghiệp vừa bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, vừa tối ưu hiệu quả vận hành.

VNPT eContract đáp ứng các yêu cầu mới về quản lý, lưu trữ và kết nối dữ liệu hợp đồng lao động điện tử theo quy định. Ảnh: C.H

VNPT eContract được xây dựng trên nguyên tắc bám sát lộ trình triển khai và quy định của Luật Giao dịch điện tử, Nghị định 337/2025/NĐ-CP và Thông tư 08/2026/TT-BNV.

Đặc biệt, giải pháp đã sẵn sàng kết nối với nền tảng “Hợp đồng lao động điện tử quốc gia”, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về cấp mã định danh ID cho hợp đồng lao động điện tử, giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai.

Không chỉ hỗ trợ ký kết điện tử, VNPT eContract được thiết kế như một hệ thống quản lý vòng đời hợp đồng xuyên suốt từ khởi tạo, phê duyệt, ký kết, lưu trữ, tra cứu đến đối soát và quản lý lịch sử giao dịch.

Là một trong những đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp hợp đồng điện tử tại Việt Nam, VNPT đã đồng hành cùng hàng chục ngàn doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất, thương mại, logistics, giáo dục, y tế và khu vực doanh nghiệp FDI trong quá trình chuyển đổi từ hợp đồng giấy sang môi trường số.

Kinh nghiệm triển khai trên quy mô lớn giúp VNPT eContract đáp ứng linh hoạt nhu cầu của cả doanh nghiệp nhỏ, vừa và các tập đoàn có hàng ngàn lao động, nhiều cấp phê duyệt và quy trình quản trị phức tạp.

Trong bối cảnh các eContract phải kết nối với nền tảng “Hợp đồng lao động điện tử quốc gia” từ ngày 1-7-2026, VNPT eContract đã sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu mới về quản lý, lưu trữ và kết nối dữ liệu hợp đồng lao động điện tử theo quy định. Doanh nghiệp không chỉ số hóa quy trình ký kết mà còn bảo đảm khả năng tuân thủ pháp luật, giảm thiểu rủi ro trong quá trình quản lý hồ sơ lao động.

VNPT eContract luôn bám sát lộ trình triển khai và quy định của Luật Giao dịch điện tử, Nghị định 337/2025/NĐ-CP và các quy định liên quan, đồng thời được chứng thực thông qua Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam (CeCA) của Bộ Công thương. Nhờ đó, các hợp đồng được bảo đảm tính xác thực, chống chối bỏ và có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng giấy trong các giao dịch dân sự, thương mại và lao động.

CAO HƯNG