Acer Day 2026, ngày hội công nghệ và thể thao

Hãng công nghệ Acer đã tổ chức Acer Day 2026, diễn ra tại Việt Nam với chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho cộng đồng tại THISO Mall Sala (phường An Khánh, TPHCM).

Acer Day 2026 thu hút hàng trăm bạn trẻ đến với khu trải nghiệm các sản phẩm của Acer .

Sự kiện năm nay mang thông điệp “Shift The Game”, kết hợp giữa công nghệ, thể thao và trải nghiệm thực tế, đồng thời diễn ra trong năm Acer đánh dấu cột mốc 50 năm hình thành và phát triển.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động tại Việt Nam là Acer Day Fun Run 2026, ngày chạy vui, diễn ra ngày 16-8-2026 quanh khu vực THISO Mall Sala. Giải chạy có cự ly 5 km và quy mô khoảng 2.000 người tham gia. Bên cạnh hoạt động chạy bộ, chương trình còn kết hợp các thử thách tương tác, Gaming Zone, Lifestyle Zone, hoạt động trao giải và lucky draw.

Thông qua hoạt động Fun Run, Acer Day mở rộng trải nghiệm thương hiệu từ công nghệ sang lối sống năng động. Người tham gia không chỉ hoàn thành một đường chạy mà còn có thể tương tác với các hoạt động được bố trí xuyên suốt sự kiện, tạo nên không gian kết nối giữa cộng đồng yêu công nghệ, gaming và thể thao.

Một trong những điểm nhấn là khu vực trải nghiệm, nơi Acer giới thiệu các sản phẩm và giải pháp thuộc nhiều nhóm nhu cầu khác nhau, trong đó có những dòng thiết bị cao cấp phục vụ gaming, sáng tạo nội dung, công việc và phong cách sống. Thay vì chỉ tiếp cận sản phẩm qua thông số, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm thiết kế, màn hình, hiệu năng cũng như các công nghệ được Acer ứng dụng trên những thế hệ thiết bị mới.

Acer Day 2026 diễn ra trong năm đặc biệt khi Acer đánh dấu hành trình 50 năm phát triển trên thị trường công nghệ toàn cầu. Theo Acer, cột mốc này đồng thời mở ra định hướng cho chặng đường tiếp theo, tiếp tục tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách giữa con người và công nghệ.

Nhằm chào đón mùa tựu trường 2026, Acer Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi "Acer Back To School 2026: Học hết sức - Chơi hết mình", diễn ra đến 30-9-2026, là hoạt động ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên cùng những người đang tìm kiếm một chiếc laptop phục vụ học tập, sáng tạo nội dung và giải trí. Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng khi lựa chọn các dòng laptop gaming hoặc laptop hiệu năng cao của Acer sẽ nhận được thẻ quà tặng đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và giải trí với hiệu suất mạnh mẽ.

KIM THANH