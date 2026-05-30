VNPT AI cùng GRGBanking cung cấp Phygital Banking tại Việt Nam

Hợp tác hướng tới các ứng dụng như AI Teller, Kiosk AI, Robot AI, Giao dịch viên AI, để thúc đẩy năng lực tự động hóa tại các điểm chạm vật lý của ngân hàng.

VNPT AI và GRGBanking cung cấp dịch vụ Phygital Banking tại Việt Nam.

Công ty VNPT AI và GRG Banking đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, tập trung vào chiến lược kết hợp hệ sinh thái AI “Make in Viet Nam” đã phục vụ hàng tỷ lượt yêu cầu người dùng của VNPT AI với hệ sinh thái thiết bị ngân hàng tự động đã được GRGBanking triển khai tại hơn 130 quốc gia.

Từ đó, hai bên sẽ cung cấp các ứng dụng AI chuyên biệt có giá trị thực tiễn cao cho ngành tài chính - ngân hàng theo mô hình Phygital Banking như AI Teller, Kiosk AI, Robot AI, Giao dịch viên AI, tự động hóa dịch vụ khách hàng, quản lý tiền mặt…

Hợp tác của VNPT AI và GRGBanking diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số ngân hàng diễn ra sôi động và không chỉ dừng ở ứng dụng di động hay Internet Banking. Nhiều nghiệp vụ vẫn cần điểm chạm vật lý tại quầy, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến tiền mặt, giấy tờ, xác thực danh tính hoặc hỗ trợ trực tiếp. Vì vậy, Phygital Banking trở thành hướng đi quan trọng, giúp kết nối trải nghiệm số với vận hành tại chi nhánh, đồng thời đáp ứng yêu cầu về an toàn, tuân thủ và hiệu quả vận hành.

Trong mô hình này, Physical AI giữ vai trò quan trọng khi đưa AI ra khỏi môi trường thuần số để tích hợp vào thiết bị, kiosk, robot, quầy tự phục vụ, ATM thế hệ mới và chi nhánh thông minh. Nhờ đó, các thiết bị tại điểm giao dịch không chỉ thực hiện thao tác theo lệnh như ATM truyền thống, mà có thể nhận diện khách hàng, hiểu yêu cầu, hướng dẫn quy trình, xác thực sinh trắc học, đọc giấy tờ và hỗ trợ xử lý nghiệp vụ ngay tại điểm chạm vật lý. Đây cũng là hướng hợp tác trọng tâm của VNPT AI và GRG Banking.

Khi triển khai, các dịch vụ Phygital Banking của VNPT AI và GRG Banking sẽ giúp ngân hàng mở rộng năng lực phục vụ 24/7, giảm tải cho quầy giao dịch truyền thống và tối ưu chi phí vận hành. Với khách hàng cuối, lợi ích trực tiếp là khả năng tiếp cận dịch vụ nhanh hơn, linh hoạt hơn, tại nhiều điểm giao dịch hơn và ít phụ thuộc vào khung giờ làm việc của chi nhánh hoặc giao dịch viên.

Thị trường AI trong ngân hàng đang tăng trưởng mạnh, với quy mô toàn cầu được dự báo đạt 143,56 tỷ USD vào năm 2030. Trong đó, thị phần của Physical AI (trí tuệ nhân tạo vật lý) tăng nhanh do nhu cầu về phân khúc Kiosk AI, Robot AI. Tại Việt Nam, ngân hàng là lĩnh vực có quy mô lớn và năng lực đầu tư công nghệ rõ nét, với hơn 87% người trưởng thành đã có tài khoản thanh toán và nhiều ngân hàng ghi nhận trên 95% giao dịch qua kênh số.

KIM THANH