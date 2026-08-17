Lâm Đồng: Tiếp nhận 60 phản ánh an ninh mạng từ các quản trị viên, KOL

Chiều 17-8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị gặp mặt, kết nối những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL), quản trị viên các trang, kênh, hội, nhóm trên không gian mạng lần thứ 2 và ra mắt “Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng”.

Công an tỉnh Lâm Đồng ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng

Theo Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng, sau 1 năm triển khai mô hình “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh”, công an đã tiếp nhận 60 phản ánh của các KOL, quản trị viên về các vấn đề liên quan đến an ninh mạng.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Lâm Đồng ra mắt “Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng” với hơn 50 thành viên là các KOL, nhà sáng tạo nội dung số và quản trị viên những trang, hội nhóm có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Lâm Đồng.

Câu lạc bộ sẽ hình thành kho nội dung tin cậy dùng chung. Trong đó có các hoạt động cảnh báo lừa đảo đã được kiểm chứng, kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân…

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ĐOÀN KIÊN