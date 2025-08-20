Họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Hungary

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary TPHCM Lê Minh Triết phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary TPHCM Lê Minh Triết khẳng định năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt, khi Việt Nam và Hungary kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông Lê Minh Triết cho rằng trải qua chặng đường dài, quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa và ngoại giao nhân dân. Ông bày tỏ tin tưởng vào những cơ hội hợp tác mới giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary TPHCM, hợp tác giáo dục cũng là một điểm sáng trong mối quan hệ hai nước. Hàng năm, Hungary cấp 200 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam. Điều này không chỉ là minh chứng cho tình cảm hữu nghị mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Hungary đến thế hệ trẻ Việt Nam, những người sẽ là cầu nối quan trọng trong tương lai.

Tổng Lãnh sự Hungary tại TPHCM Lehocz Gabor đánh giá cao đóng góp của các thế hệ du học sinh Việt Nam tại Hungary cho quan hệ hai nước. Ảnh: THỤY VŨ

Về phần mình, Tổng Lãnh sự Hungary tại TPHCM Lehocz Gabor khẳng định, Chính phủ Hungary rất quan tâm đến việc thúc đẩy mối quan hệ truyền thống với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và sẽ tiếp tục cấp học bổng toàn phần hàng năm cho sinh viên Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Lehocz Gabor đánh giá cao đóng góp của các thế hệ du học sinh Việt Nam tại Hungary trong việc xây dựng và vun đắp quan hệ giữa hai nước, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, bởi chính nhờ họ mà tại châu Á, có lẽ Việt Nam là nơi người dân hiểu biết nhiều nhất về Hungary. Tổng Lãnh sự Lehocz Gabor khẳng định, điều này đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ song phương về nhiều mặt.

THỤY VŨ