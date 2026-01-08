Hợp tác phát triển sản phẩm AI

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã có những hợp tác quan trọng với các tập đoàn quốc tế để phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) hướng đến thị trường trong nước và toàn cầu.

Tăng liên kết ứng dụng

FPT đã công bố hợp tác với Công ty Mishima Kosan, một trong những doanh nghiệp sản xuất hàng đầu tại Nhật Bản, cùng phát triển nền tảng sản xuất ứng dụng AI thế hệ mới và thúc đẩy đổi mới bằng công nghệ số trong sản xuất. Việc kết hợp hạ tầng AI của FPT với nền tảng MK Solution Cloud vận hành trên môi trường đám mây được kỳ vọng sẽ tạo nên một nền tảng sản xuất số quy mô lớn, giúp tinh gọn quy trình phát triển, loại bỏ sự phức tạp của những hệ thống tại chỗ (on-premises) và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

“Ngành sản xuất Nhật Bản đang bước vào giai đoạn đổi mới dựa trên AI để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh dài hạn. Hợp tác này sẽ kết hợp sức mạnh của AI, điện toán đám mây, năng lực kỹ thuật cùng bề dày kinh nghiệm sản xuất, giúp doanh nghiệp hiện đại hóa nhanh hơn, vận hành thông minh hơn và hướng tới mô hình sản xuất bền vững, thế hệ mới”, ông Đỗ Văn Khắc, Giám đốc Công ty FPT Nhật Bản - Tập đoàn FPT, chia sẻ.

Các kỹ sư AI tham dự sự kiện Zalo AI Summit 2025 tại TPHCM

Viettel AI và Linker Vision, trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), chuyên về computer vision, phân tích giám sát đô thị thông minh, cũng vừa ký kết hợp tác phát triển những giải pháp AI phục vụ đô thị thông minh. Hợp tác này hướng tới việc tạo ra các giải pháp quản lý đô thị có khả năng nhận thức hình ảnh, phân tích tình huống và đưa ra quyết định tức thời như: giám sát an toàn giao thông, quản lý trật tự hay cảnh báo sớm rủi ro.

Đây là nền tảng quan trọng giúp các đô thị chuyển dần từ mô hình quản lý phản ứng sang mô hình quản lý chủ động, dựa trên dữ liệu và AI. Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác có chiều sâu trong nhiều hướng quan trọng: đồng phát triển công nghệ AI như thị giác máy tính (computer vision), AI đa phương thức và phân tích dự đoán; đánh giá tính khả thi của việc bản địa hóa những giải pháp của Linker Vision và tối ưu thuật toán theo tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước; tăng cường nhiều chương trình trao đổi chuyên môn và đào tạo lực lượng kỹ thuật để nâng cao năng lực phát triển AI cho hai phía.

“Đây là cơ hội quan trọng để Viettel AI mở rộng năng lực phát triển các giải pháp AI phục vụ đô thị thông minh, góp phần giải quyết từng vấn đề cấp bách của những thành phố lớn. Đây cũng là bước đi chiến lược giúp Viettel AI mở rộng hệ sinh thái AI và góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia”, ông Nguyễn Mạnh Quý, Giám đốc Viettel AI, nhấn mạnh…

Nâng cao năng lực cạnh tranh AI

Gần đây, AI hóa - việc tích hợp AI vào mọi quá trình, sản phẩm, dịch vụ để nâng cao tính hiệu quả, ngày càng được thể hiện rõ. Theo TS Châu Thành Đức, đại diện phát triển Zalo AI, trong 2-3 năm trở lại đây, tiến trình AI hóa đang diễn ra nhanh hơn và trên phạm vi rộng hơn. Quá trình AI hóa trên toàn cầu được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố: mô hình AI ngày càng hoàn thiện và có khả năng ứng dụng thực tế cao hơn; các nguồn mở giúp mô hình trở nên sẵn có, tạo điều kiện để nhiều đối tượng dễ dàng tiếp cận.

Cùng với đó, sức mạnh phần cứng không ngừng gia tăng, đủ khả năng xử lý các hệ thống phức tạp; dữ liệu bùng nổ giúp mô hình AI được huấn luyện ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, quá trình chuyển đổi số sâu rộng tại doanh nghiệp, tổ chức đã tạo điều kiện để AI thâm nhập mạnh mẽ vào các hoạt động vận hành.

TS Trần Minh Quân lý giải, nhiều bài toán lớn đang đặt ra. Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự ngày càng nghiêm trọng, điều kiện làm việc khắc nghiệt và tiềm ẩn rủi ro cao, việc thay thế con người ở các vị trí nguy hiểm bằng robot trở thành lựa chọn tối ưu.

Bên cạnh đó, xu hướng dịch chuyển nhà máy và dây chuyền sản xuất về những khu vực có chi phí lao động cao cũng đòi hỏi phải cân bằng chi phí vận hành. Ngoài ra, doanh nghiệp ngày càng mong muốn robot có khả năng tư duy, học hỏi và thích nghi mà không cần thay đổi phần cứng, và Physical AI được kỳ vọng sẽ đáp ứng những yêu cầu này.

Theo ông John Roese, Giám đốc Công nghệ toàn cầu kiêm Giám đốc AI của Dell Technologies, AI đang tăng tốc, sẽ không chỉ thay đổi từng quy trình riêng lẻ, mà còn tái cấu trúc toàn bộ cách doanh nghiệp vận hành và chuyển dịch mạnh mẽ từ thử nghiệm sang triển khai thực tiễn ở quy mô lớn. Để thu hẹp khoảng cách về năng lực và nhân lực AI, hệ sinh thái hợp tác, việc kết nối công nghệ, nhân tài và đối tác là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực cạnh tranh AI của khu vực.

Tại sự kiện Zalo AI Summit 2025 vừa diễn ra ở TPHCM, TS Trần Minh Quân (Tập đoàn Nvidia) nhận định, làn sóng AI vật lý (Physical AI) sẽ trở thành xu hướng thời gian tới. Trong 5 năm tới, thế giới có thể chứng kiến khoảnh khắc được ví như “ChatGPT cho ngành robot”, mở ra một làn sóng mới cho công nghiệp sản xuất. Physical AI có thể hiểu là lớp AI có khả năng lắng nghe, hiểu mệnh lệnh và tạo ra đầu ra trực tiếp tác động lên thế giới vật lý thông qua robot, máy móc và các hệ thống tự động. T

BÁ TÂN