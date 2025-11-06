HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte giá dưới 10 triệu

Huawei đã chính thức mở bán mẫu máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới tại thị trường Việt Nam. Được trang bị công nghệ màn hình PaperMatte cải tiến với công nghệ quang học, bàn phím rời, bộ WPS Office PC miễn phí… sản phẩm là thiết bị di động cho giới trẻ, đồng hành cho những khởi đầu đầy hứng khởi.

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới được mở bán với nhiều ưu đãi lớn

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte mới được trang bị bàn phím thông minh cùng ốp lưng với thiết kế Clip On bám chắc ở các góc thiết bị, giúp tối ưu trọng lượng và độ mỏng khi sử dụng. Nhờ thiết kế đặc biệt này, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới giải quyết được vấn đề lưu trữ bút cảm ứng bằng cách hít nam châm ở cạnh máy tính bảng.

Bàn phím với hành trình phím 1.5mm và kích thước phím 15mm mang đến trải nghiệm gõ mượt mà cho người dùng. Ngoài ra, bàn phím cũng được tích hợp sạc trực tiếp từ thân máy giúp người dùng thoải mái sử dụng trong một khoảng thời gian dài.

Sản phẩm được trang bị bộ ứng dụng WPS Office PC, hoàn toàn miễn phí với giao diện tương tự như trên laptop, cho phép xử lý bảng tính, bản trình chiếu hay các tệp tài liệu một cách dễ dàng. Việc sử dụng cùng bàn phím thông minh đi kèm giúp người dùng dễ dàng thao tác tương tự như trên máy tính để có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi.

Song song đó, các tính năng thông minh như Đa Cửa Sổ Động (Floating Multi-Window) hay Siêu Thiết Bị (Super Device) giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các tác vụ chỉ trong tích tắc. Ứng dụng HUAWEI Notes cũng mang đến những cải tiến đáng chú ý, như bổ sung thêm tính năng AI Handwriting Enhancement, đa dạng loại bút viết và các công cụ hỗ trợ ghi chú trong Trung Tâm Tài Nguyên (Resource Center), giúp người dùng thỏa sức lưu trữ những ghi chú quan trọng một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Sản phẩm này được trang bị màn hình PaperMatte cải tiến, với công nghệ khắc vi mô cấp độ nano và lớp phủ quang học nano magnetron, mang đến khả năng chống chói, chống lóa vượt trội, cùng khả năng hiển thị sống động ngay cả dưới nắng gắt. Công nghệ khắc vi mô tinh xảo tạo nên bề mặt đặc biệt cho màn hình, giúp tái hiện cảm giác viết chân thực như trên giấy. Kết hợp cùng bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil thế hệ thứ 3, người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm viết tay mượt mà và tự nhiên hơn bao giờ hết.

Với viên pin dung lượng lớn 10.100 mAh, sản phẩm này mang đến hiệu năng mạnh mẽ, cho phép phát video liên tục lên đến 14 giờ chỉ với một lần sạc. Đồng thời, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 40W HUAWEI SuperCharge, giúp người dùng luôn sẵn sàng cho ngày dài năng động.

Với hiệu suất mạnh mẽ như PC, cùng những tính năng hỗ trợ học tập và làm việc, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới được thiết kế để mang đến trải nghiệm toàn diện hơn cho người dùng. Chiếc máy tính bảng này là tiền đề cho các thế hệ thiết bị thông minh tiếp theo của Huawei trong tương lai, không ngừng mang những tính năng thông minh cùng hiệu suất vượt trội đến với đa dạng người dùng.

Sản phẩm được mở bán từ ngày 6-11 với mức giá 9.690.000 đồng, tại các hệ thống bán lẻ CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Viettel Store, cùng các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop… cùng nhiều ưu đãi, lên đến 3.189.000 đồng, bao gồm bàn phím, bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil thế hệ 3, và chuột không dây.

BÌNH LÂM