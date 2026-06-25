Huế lấy mẫu, số hóa thông tin 1.595 hài cốt liệt sĩ

Sau khi lấy mẫu phục vụ giám định ADN, các phần mộ liệt sĩ được hoàn trả nguyên trạng, bảo đảm trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang, TP Huế.

Huế tiếp tục lấy mẫu, số hóa thông tin 1.595 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang

Ngày 25-6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế (Ban Chỉ đạo 515) phối hợp lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Huế triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin 1.595 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang

Đây là hoạt động trọng tâm trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 (1947-2027) tại TP Huế.

Huế triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin 1.595 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang

Trước khi tổ chức lấy mẫu, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 cho biết, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu 1.595 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang để phục vụ công tác giám định ADN.

Toàn bộ quá trình, từ chuẩn bị hồ sơ, xác định vị trí mộ, khai quật, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh, cập nhật dữ liệu số hóa, bảo quản, vận chuyển đến bàn giao mẫu, được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, chính xác và thống nhất. Sau khi hoàn thành, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng, giữ gìn sự tôn nghiêm tại nghĩa trang.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế tiếp tục tổ chức lấy mẫu, số hóa thông tin 1.456 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế, phục vụ công tác giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ.

VĂN THẮNG