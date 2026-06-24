Phát động cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc

Sáng 24-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an phát động cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên phạm vi toàn quốc.

Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu công an các tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu công an cấp xã trên toàn quốc.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã trao chứng nhận định danh liệt sĩ cho các gia đình liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết (quê quán Hải Dương trước đây nay là TP Hải Phòng) có phần mộ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, Gia Lai; liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát - tỉnh Ninh Bình và Đoàn Văn Khải - tỉnh Thanh Hóa cùng được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp, TP Cần Thơ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao giấy chứng nhận đã xác định danh tính liệt sĩ cho các thân nhân liệt sĩ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, việc các gia đình liệt sĩ đón hài cốt người thân hy sinh trong kháng chiến không chỉ là niềm vui rất lớn của 3 gia đình mà còn là niềm vui chung của toàn dân, nhất là đối với những người đã và đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

“Điều này là một minh chứng sinh động cho thấy, dù chiến tranh đã lùi xa, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vẫn không ngừng nỗ lực để đưa các anh trở về với gia đình, quê hương và lịch sử dân tộc”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trao quà cho các gia đình thân nhân liệt sĩ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của Bộ Công an khi đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại. Thông qua việc thu nhận, phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu ADN, đến nay, đã có 53.000 mẫu ADN được thu nhận, qua đó đối soát và xác định được danh tính của 25 liệt sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác này.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương sự phối hợp chặt chẽ và những nỗ lực vượt bậc của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tham mưu, tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang bước vào giai đoạn có tính quyết định. Trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân là cả nước hiện vẫn còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo Phó Thủ tướng, nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề. Sự cấp bách ngày càng hiện rõ khi nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ đã tuổi cao, sức yếu.

"Mỗi ngày trôi qua là thêm một cơ hội có thể mất đi, thêm một khoảng trống lịch sử cần được lấp đầy", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và lãnh đạo Bộ Công an thăm hỏi thân nhân các gia đình liệt sĩ đến làm thủ tục thu nhận ADN. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là đối với các trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ và lâu dài. Do đó, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ đóng vai trò rất quan trọng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay; tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ để không làm mất đi những cơ hội quý giá còn lại.

Để thực hiện thành công các mục tiêu của chiến dịch, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm làm nổi bật ý nghĩa chính trị, lịch sử, nhân văn về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công tác truyền thông cần hướng tới việc phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, để tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành giá trị bền vững và trách nhiệm trong đời sống xã hội.

Tại lễ phát động, Bộ Công an tiến hành thu nhận mẫu ADN của 50 gia đình liệt sĩ trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì tổ chức triển khai việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ. Quá trình thực hiện phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, an toàn và bảo mật thông tin.

Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và chính quyền địa phương các cấp cần khẩn trương đẩy mạnh công tác giám định mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin. Ngoài ra, các địa phương cần huy động tối đa các nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa để tổ chức triển khai hiệu quả các mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm, thể hiện sâu sắc tấm lòng tri ân đối với những người đã hiến dâng xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã phát động đợt cao điểm và 1 ngày đồng loạt triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên phạm vi toàn quốc; đồng thời kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng, chung tay thực hiện thành công nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng này.

ĐỖ TRUNG