Huế sẽ tháo dỡ biệt thự bên sông Hương để thực hiện dự án hơn 800 tỷ đồng

Chiều 9-4, tại buổi họp báo quý 1-2026 do UBND TP Huế tổ chức, ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết, Chủ tịch UBND TP Huế vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khách sạn cao cấp tại các khu số 22-24 và 26-30A Lê Lợi, phường Thuận Hoá.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 815 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất và tiền mua tài sản gắn liền với đất, hoàn trả giá trị còn lại tài sản gắn liền với đất thuộc phạm vi dự án.

Theo tìm hiểu, các khu đất số 22-24 và 26-30A Lê Lợi trước đây là trụ sở của nhiều cơ quan.

Hiện trạng công trình dự kiến tháo dỡ

Từ tháng 4-2022, khi khu hành chính tập trung của TP Huế xây dựng xong, các cơ quan lần lượt chuyển về khu này làm việc. Các trụ sở tại các khu đất số 22-24 và 26-30A Lê Lợi bị bỏ hoang, nhếch nhác. Trong đó, có một công trình mang kiến trúc thời Pháp. Công trình này có sự giao thoa với kiến trúc bản địa, gắn liền giá trị kiến trúc cảnh quan dọc đường Lê Lợi - trục đường đẹp nhất TP Huế. Nơi đây, từng là trụ sở Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).

Liên quan đến công trình này, việc tháo dỡ hay giữ lại gây xôn xao dư luận tại TP Huế thời gian qua, ông Hoàng Việt Cường cho rằng, TP Huế từng đề xuất phương án di dời công trình này sang vị trí mới để bảo tồn. Tuy nhiên, qua khảo sát thực địa, chất lượng công trình không đảm bảo an toàn khi di dời cũng như để tiếp tục sử dụng, nên có chủ trương cho tháo dỡ.

Vào năm 2022, TP Huế (thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũ) từng đề xuất di dời biệt thự sang khu đất đối diện, xoay từ mặt tiền đường Lê Lợi sang đường Phạm Hồng Thái, kết nối với tuyến đi bộ ven sông Hương và các thiết chế văn hóa hiện hữu. Cùng năm, “thần đèn” Nguyễn Văn Cư từ TPHCM đã đến khảo sát thực địa và lập phương án di dời. Tuy nhiên, sau nhiều năm bỏ hoang, công trình tiếp tục xuống cấp và không được di dời như đề xuất ban đầu. Đến nay, với hiện trạng công trình xuống cấp, hư hỏng, UBND TP Huế có chủ trương cho tháo dỡ công trình để phục vụ dự án khách sạn cao cấp, nhằm chỉnh trang đô thị, khai thác quỹ “đất vàng” và phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven sông Hương.

VĂN THẮNG