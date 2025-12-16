Tổng thống Mỹ chính thức kiện đài BBC, đòi bồi thường 10 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đệ trình đơn kiện quy mô lớn, trị giá 10 tỷ USD, chống lại tập đoàn phát thanh và truyền hình BBC của Anh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WGN MORNING NEWS

Đơn kiện được nộp tại Tòa án Liên bang địa hạt phía Nam bang Florida, đánh dấu một bước leo thang pháp lý chưa từng có giữa Tổng thống Mỹ và một cơ quan truyền thông quốc tế.

Truyền thông Mỹ ngày 15-12 (giờ địa phương) đưa tin, theo đơn kiện dài 46 trang, Tổng thống Trump cáo buộc BBC vừa phỉ báng thanh danh cá nhân ông, vừa vi phạm Luật Gian dối và Bất công trong thương mại của bang Florida. Mỗi cáo trạng được yêu cầu bồi thường 5 tỷ USD, nâng tổng mức thiệt hại mà phía nguyên đơn yêu cầu lên 10 tỷ USD. Đơn kiện được đệ trình với tư cách cá nhân, nêu danh BBC cùng công ty sản xuất nội dung thương mại BBC Studios Productions là bị đơn.

Theo phát ngôn viên nhóm luật sư của Tổng thống Trump, trong phim tài liệu Panorama, BBC đã cố ý cắt ghép và chỉnh sửa bài diễn văn ngày 6-1-2021, khiến công chúng hiểu sai rằng ông Trump kêu gọi bạo lực tại Đồi Capitol nhằm đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, trong đó ông thất bại trước ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. Theo phía nguyên đơn, BBC đã loại bỏ hoàn toàn lời kêu gọi biểu tình ôn hòa của Tổng thống Trump, rồi ghép các phát biểu cách nhau gần 1 giờ để dựng lên một bài phát biểu sai sự thật.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội tại cả Mỹ và Anh, BBC buộc phải công khai xin lỗi và rút phim trên khỏi các nền tảng của mình. Tuy nhiên, theo đơn kiện, BBC không thể hiện bất kỳ sự hối lỗi thực chất nào, cũng không đưa ra cải tổ định chế để ngăn chặn các hành vi lạm quyền báo chí trong tương lai. Phía BBC vẫn phủ nhận trách nhiệm pháp lý, cho rằng không có cơ sở nào để cáo buộc phim Panorama.

Vụ kiện chống BBC là diễn biến mới nhất trong chuỗi hành động pháp lý của Tổng thống Trump nhằm buộc các cơ quan truyền thông lớn phải chịu trách nhiệm về các hành vi đưa tin sai sự thật. Trước đó, nhiều tập đoàn truyền thông và công nghệ đã phải dàn xếp, xin lỗi hoặc cải tổ quy trình biên tập sau khi đối diện với các hành động pháp lý tương tự.

Tin liên quan Ông Donald Trump muốn kiện BBC lên đến 5 tỷ USD vì cắt ghép phát biểu

HẠNH CHI