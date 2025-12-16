Châu Âu đề xuất cùng Mỹ bảo đảm thỏa thuận hòa bình tiềm năng tại Ukraine

Ngày 15-12, tại thủ đô Berlin (Đức), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc làm việc với giới chức Mỹ và các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Berlin, Đức. Ảnh: ACTION PRESS/SHUTTERSTOCK

Phát biểu sau cuộc đàm phán, Tổng thống Zelensky thừa nhận các cuộc trao đổi với phía Mỹ không dễ dàng nhưng vẫn mang lại kết quả tích cực. Ông cho biết Washington đã nêu một số đề xuất nhằm kết thúc xung đột, trong đó có liên quan đến vấn đề lãnh thổ, tuy nhiên không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với Kiev. Theo ông Zelensky, Ukraine không thể “đòi hỏi” Mỹ điều gì, mà chỉ đề nghị Mỹ truyền đạt các quan điểm của Kiev tới phía Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các bên đang “tiến gần hơn bao giờ hết” tới một thỏa thuận hòa bình. Giới chức Mỹ cho biết quá trình đàm phán giữa Nga và Ukraine đã đạt tiến triển đáng kể, với khoảng 90% nội dung của một thỏa thuận khung đã được thống nhất ở cấp kỹ thuật.

Đáng chú ý, tại Berlin, các lãnh đạo châu Âu đã đề xuất thành lập một lực lượng đa quốc gia do châu Âu dẫn đầu và có sự hậu thuẫn của Mỹ, nhằm giám sát và bảo đảm việc thực thi thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Đây là một phần trong các cam kết bảo đảm an ninh dài hạn dành cho Ukraine.

Tuyên bố chung của các nước châu Âu – gồm Đức, Pháp, Anh cùng một số quốc gia khác – nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn do Mỹ đóng vai trò chính, đồng thời khẳng định cam kết hỗ trợ lâu dài cho Ukraine về quốc phòng và tái thiết kinh tế. Các bên cũng tái khẳng định lập trường ủng hộ Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

MINH CHÂU