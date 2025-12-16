Mỹ: Phá âm mưu khủng bố đêm giao thừa

Kênh CBS News dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết, lực lượng chức năng nước này đã chặn đứng âm mưu khủng bố do một nhóm cực đoan ủng hộ Palestine lên kế hoạch thực hiện vào đúng đêm giao thừa sắp tới.

Video ghi lại hình ảnh các nghi phạm tập trung ở sa mạc để thử bom. Ảnh: BỘ TƯ PHÁP MỸ

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Bondi xác nhận sau một cuộc điều tra chuyên sâu, Bộ Tư pháp phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã ngăn chặn một âm mưu khủng bố quy mô lớn và đặc biệt nghiêm trọng tại quận trung tâm của bang California (khu vực quận Cam và thành phố Los Angeles).

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết Mặt trận giải phóng đảo rùa (TILF) - một nhóm cực tả ủng hộ Palestine, chống chính phủ và chống chủ nghĩa tư bản - đã chuẩn bị tiến hành hàng loạt vụ đánh bom nhằm vào nhiều mục tiêu tại California, bắt đầu từ đêm giao thừa. Nhóm này cũng lên kế hoạch nhắm mục tiêu vào các đặc vụ và phương tiện của Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Ông Patel cũng cho hay FBI đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến âm mưu tiến hành loạt vụ đánh bom tại Los Angeles vào đêm giao thừa. Bên cạnh đó, một nghi phạm cũng đã bị bắt giữ tại thành phố New Orleans liên quan tới một âm mưu tấn công riêng rẽ khác.

MINH CHÂU