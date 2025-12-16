Dự luật ngân sách Pháp năm 2026 vượt “ải” Thượng viện

Ngày 15-12, Thượng viện Pháp đã thông qua dự luật ngân sách năm 2026 với 187 phiếu thuận và 109 phiếu chống, mở đường cho vòng đàm phán then chốt giữa hai viện Quốc hội, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Quang cảnh cuộc bỏ phiếu. Ảnh : investing.com

Việc Thượng viện – nơi phe bảo thủ chiếm đa số – bật đèn xanh cho dự luật được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu đang nỗ lực tìm kiếm đồng thuận để thông qua ngân sách trước cuối năm, nhằm kiểm soát thâm hụt ngân sách và nợ công tăng cao. Trước đó, Hạ viện đã bác dự luật do bất đồng xung quanh các điều khoản thuế.

Theo quy trình lập pháp, dự luật ngân sách sau khi được Thượng viện thông qua sẽ được chuyển đến Ủy ban hỗn hợp gồm 7 nghị sĩ của Hạ viện và 7 nghị sĩ Thượng viện để đàm phán, thống nhất nội dung. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 19-12.

Nếu Ủy ban đạt được đồng thuận, dự luật sẽ được đưa trở lại Hạ viện để bỏ phiếu lần cuối vào ngày 23-12. Nếu được thông qua, đây sẽ là bước phê chuẩn cuối cùng để ngân sách năm 2026 có hiệu lực. Trong trường hợp Hạ viện vẫn không thông qua, Chính phủ Pháp sẽ buộc phải trình một đạo luật tài chính khẩn cấp tạm thời nhằm duy trì hoạt động chi tiêu, thu thuế và vay nợ cho đến khi có ngân sách mới.

Chính phủ của Thủ tướng Lecornu đang đặt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách từ 5,4% GDP xuống dưới 5% trong năm tới – một thách thức lớn khi tỷ lệ hiện tại đang thuộc hàng cao nhất trong khu vực Eurozone. Gần đây, Hạ viện cũng đã phải tạm dừng cải cách hưu trí để đổi lấy sự ủng hộ của đảng Xã hội đối với dự luật ngân sách an sinh xã hội năm 2026.

KHÁNH HƯNG