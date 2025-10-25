ISUZU Việt Nam hướng đến những nỗ lực trung hòa carbon

ISUZU Việt Nam vừa kỷ niệm 30 năm thành lập, sự kiện được tổ chức tại TPHCM với định hướng tương lai bền vững, nỗ lực trung hòa carbon và phát triển các công nghệ tiên tiến.

ISUZU hướng đến đồng hành cùng khách hàng Việt Nam trong việc thích ứng linh hoạt với nhu cầu vận tải ngày càng đa dạng

Trong suốt hành trình ba thập kỷ phát triển, ISUZU Việt Nam mang đến những giải pháp vận tải bền vững, tiết kiệm nhiên liệu và đáng tin cậy cho khách hàng. Đến nay, doanh nghiệp đã đầu tư nâng cấp nhà máy để mở rộng quy mô sản xuất và phát triển mạnh mẽ mạng lưới đại lý trên toàn quốc đạt chuẩn toàn cầu. Đến tháng 9- 2025, doanh nghiệp đã đạt mốc 129.039 xe xuất xưởng, khẳng định vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và vai trò tiên phong trong lĩnh vực xe thương mại.

“Trong suốt hành trình 30 năm, ISUZU Việt Nam luôn kiên định lắng nghe nhu cầu thực tế của khách hàng và liên tục đổi mới để mang đến những giải pháp vận tải bền vững, thực tiễn cho xã hội. Chính sự kiên định này đã giúp ISUZU giữ vững vị thế hàng đầu trong lĩnh vực xe thương mại tại Việt Nam”, ông Wataru Nakano, Tổng Giám Đốc ISUZU Việt Nam chia sẻ.

Trong giai đoạn tiếp theo, ISUZU Việt Nam thực hiện bước chuyển mình chiến lược từ việc chỉ tập trung cung cấp phương tiện sang trở thành “nhà cung cấp giải pháp vận chuyển toàn diện”, hỗ trợ trọn vòng đời xe

Theo ông Shinsuke Minami, Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Điều Hành Tập đoàn ISUZU Nhật Bản nhấn mạnh kế hoạch trung hạn “ISUZU TRANSFORMATION” với định hướng trở thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp vận tải thương mại toàn cầu. Thông qua đổi mới sáng tạo, nỗ lực trung hòa carbon và phát triển các công nghệ tiên tiến, ISUZU hướng đến đồng hành cùng khách hàng Việt Nam trong việc thích ứng linh hoạt với nhu cầu vận tải ngày càng đa dạng, góp phần kiến tạo một kỷ nguyên vận tải bền vững cho tương lai.

ISUZU Việt Nam đồng hành cùng cộng đồng thông qua nhiều chương trình thiện nguyện và phát triển xã hội. Nổi bật là chuỗi dự án “ISUZU – Trái tim và nụ cười”, bao gồm việc trao học bổng và hỗ trợ trẻ em Làng SOS, sửa chữa nhà và hỗ trợ các hộ nghèo tại địa phương, Caravan kết hợp hoạt động thiện nguyện. Doanh nghiệp cũng triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn giao thông như chương trình Huấn luyện lái xe an toàn - tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt là “Hội thi Kỹ năng lái xe” - sáng kiến được ISUZU Việt Nam khởi xướng và định hướng phát triển thành một hoạt động truyền thống, không chỉ thúc đẩy văn hóa lái xe có trách nhiệm và an toàn mà còn tôn vinh vị thế của người tài xế.

BÌNH LÂM