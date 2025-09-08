Journey Into Silence - Hành trình khám phá hạnh phúc và thịnh vượng từ bên trong

Diễn ra trong hai ngày 6 và 7-9-2025, đêm nhạc “Sound Healing Concert 2025 - Journey Into Silence” đã mang đến trải nghiệm hiếm có giữa lòng thành phố náo nhiệt. Khán giả được thưởng thức âm nhạc thiền ca đậm tính chữa lành, dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc và tìm thấy sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Không gian tối giản dẫn dắt khán giả vào thế giới nội tâm của chính mình

Sự kiện có sự đồng hành của VPBank, góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa: thịnh vượng không chỉ dừng ở vật chất, mà còn là sự thăng hoa trong tinh thần và sức khỏe. Tại đêm nhạc, khán giả được dẫn dắt để bước vào thế giới nội tâm, khám phá chiều sâu tinh thần của chính mình và nuôi dưỡng sự cân bằng trong cuộc sống.

Hành trình mở ra thế giới tâm hồn

Không gian buổi hòa nhạc được thiết kế như một “ốc đảo bình yên”, tách biệt với phố thị náo nhiệt với khu rừng trúc được thiết kế ở sảnh đón khách, khán phòng có ánh sáng dịu nhẹ và an tĩnh. Trong khung cảnh đó, những tiếng rì rào của gió, tiếng suối róc rách cùng tiếng chuông ngân dài mang lại cảm giác thư thái sâu lắng, giúp khán giả tạm gác lại lo toan để bước vào thế giới nội tâm của chính mình.

Với chủ đề “Journey Into Silence” (Hành trình trở về tĩnh lặng) - đêm nhạc không có người dẫn chương trình, mà ở đó khán giả sẽ được “thả mình” vào dòng chảy tự nhiên liền mạch và thưởng thức âm nhạc êm ả. Trải nghiệm của khán giả sẽ được cá nhân hóa tùy vào cảm nhận riêng biệt của mỗi người.

Đêm diễn mở màn bằng tiết mục hòa tấu của 39 chiếc chuông trong trẻo, tạo nên những thanh âm diệu kỳ lan tỏa khắp không gian. Những rung động ấy dẫn dắt mỗi khán giả quay về với sự thuần khiết nguyên sơ nhất, từ từ mở ra cánh cửa cho hành trình chữa lành tâm - thân - trí.

Bước vào hành trình ấy, bài hát “Mẹ yêu con” vang lên đưa khán giả về tuổi thơ, nơi mà mỗi người nhận được tình yêu thương vô bờ của mẹ. Trên sân khấu, những vũ công với động tác múa uyển chuyển, tái hiện hình ảnh thiên thần với thần thái trong lành và thuần khiết. Tiếp nối là màn biểu diễn đầy cảm xúc của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, với giai điệu trầm ấm sâu lắng, chạm sâu đến tâm hồn của khán giả.

Màn trình diễn của ca sĩ “nhí” đưa khán giả về với tuổi thơ êm đềm

Buổi hòa nhạc có sự góp mặt của nghệ sĩ quốc tế với bậc thầy chuông xoay nổi tiếng - Master Santa Ratna Shakya (Nepal). Qua bộ chuông từ xứ Himalaya, ông không chỉ tạo ra những giai điệu bắt tai, mà còn lan tỏa luồng năng lượng tâm linh khắp khán phòng. Từng âm thanh của chuông xoay như sóng thần âm, mang đến sự thanh tịnh và khơi dậy sự cân bằng nội tại.

Màn trình diễn của bậc thầy chuông xoay - Master Santa Ratna Shakya đến từ Nepal

Đỉnh cao của đêm nhạc chính là màn biểu diễn của Ani Choying Drolma - nữ tu sĩ Phật giáo Nepal, được mệnh danh là “giọng ca của lòng từ bi”. Trước khi đến Việt Nam, bà đã nổi tiếng khắp thế giới với những bản thiền ca đem lại sự an nhiên và lay động trái tim của hàng triệu người nghe.

Khi giọng hát của tu sĩ Ani cất lên, những âm rung trong từng giai điệu như dòng chảy thiêng liêng, thấm sâu vào thế giới tinh thần của người nghe, làm tiêu biến đi những xúc cảm tiêu cực, thay vào đó là sự bình an và thanh thản. Có người chọn nhắm mắt lại để cảm thụ trọn vẹn từng rung động, người thì thưởng thức cùng không gian đầy nghệ thuật của khán phòng, song tất cả đều đang đắm mình vào những giai điệu thiêng liêng, mở lòng và đón nhận những nguồn năng lượng mới mẻ trong tâm hồn.

Những bản thiền ca của nữ tu sĩ Ani Choying Drolma giúp khán giả xua tan tiêu cực và đón nhận nguồn năng lượng tươi mới

Sau chương trình, nhiều khán giả bày tỏ sự hài lòng và yêu thích với những trải nghiệm độc đáo tại buổi concert. Một khán giả chia sẻ: “Những tháng qua, áp lực kinh doanh cùng việc chăm lo gia đình khiến tôi luôn trong trạng thái căng thẳng và bất an. Khi nhận được vé mời tham dự Sound Healing Concert từ VPBank, tôi quyết định tham gia để thử một trải nghiệm mới mẻ. Thật bất ngờ khi chỉ sau vài tiếng đồng hồ, tôi thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều và chắc chắn sẽ tiếp tục tìm nghe những bản nhạc này để giữ sự cân bằng trong cuộc sống”.

Khán giả “chìm sâu” vào giai điệu chữa lành của âm nhạc thiền ca

Đồng hành kiến tạo thịnh vượng

Khi những giai điệu cuối cùng của “Sound Healing Concert 2025” khép lại, dư âm bình yên vẫn còn ngân nga trong tâm trí khán giả. “Hành trình trở về tĩnh lặng” đã thực sự trở thành món quà đặc biệt mà VPBank gửi tới khách hàng như một lời tri ân - giúp khách hàng thân thiết tìm lại sự cân bằng, tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng sự bình yên giữa nhịp sống hiện đại.

Sound Healing Concert 2025 là món quà đặc biệt mà VPBank dành tặng cho khách hàng

Trên hành trình thực hiện sứ mệnh “Vì một Việt Nam Thịnh vượng”, VPBank đã và đang không ngừng mang đến cho cộng đồng những trải nghiệm kết hợp giữa nghệ thuật, văn hóa và giá trị nhân văn - từ đó lan tỏa thông điệp về sự thịnh vượng toàn diện. “Tại VPBank, chúng tôi tin rằng sự thịnh vượng đích thực không chỉ nằm ở giá trị vật chất, mà còn ở sức khỏe, tinh thần và sự cân bằng trong cuộc sống”, đại diện ngân hàng chia sẻ.

Đêm nhạc đã khép lại với nguồn năng lượng đầy tích cực, mang lại những giá trị tinh thần đặc biệt cho khán giả

Bên cạnh những dịch vụ tài chính truyền thống hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh, ngân hàng liên tiếp mang đến cho khách hàng trải nghiệm giàu giá trị tinh thần thông qua sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí. Nếu như việc đồng hành cùng đại nhạc hội có sự góp mặt của G-Dragon giúp VPBank gia tăng độ phủ truyền thông, củng cố định vị thương hiệu và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, hướng đến tập khách hàng trẻ; thì “Sound Healing Concert 2025” mang đến trải nghiệm đặc biệt đối với những khách hàng phân khúc Private và Diamond Elite có xu hướng “hướng nội”. Điều này cho thấy chiến lược phục vụ khách hàng đa phân khúc thông qua các chương trình nghệ thuật, văn hóa giải trí đỉnh cao vẫn luôn là hoạt động nhất quán và tâm huyết của VPBank. Hay nói một cách khác, VPBank luôn tìm kiếm và sáng tạo những cách thức, trải nghiệm mới để khách hàng của mình được sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

