Kết nối nhà khoa học, giảng viên, sinh viên lĩnh vực khoa học máy tính

Hội nghị nhằm tạo diễn đàn khoa học uy tín, kết nối, trao đổi học thuật giữa các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học máy tính.

Hội nghị được hỗ trợ bởi Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) và Câu lạc bộ các Khoa –Trường – Viện Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam (ICTFISU), thu hút đông đảo chuyên gia tham dự. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại hội nghị, các đại biểu trong và ngoài nước trình bày, thảo luận xoay quanh các chủ đề về mạng và viễn thông (Networks & Telecommunications), học máy (Machine Learning), khai thác dữ liệu (Data Mining), chuyển đổi số (Digital Transformation), thị giác máy tính (Computer vision), công nghệ phần mềm (Software Engineering).

Chuyên gia trình bày tại hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đây là kết quả của quá trình tiếp nhận, xét duyệt nghiêm ngặt kéo dài 6 tháng, từ 197 bài báo gửi về, ban tổ chức đã chọn lọc được 93 bài viết xuất sắc. Đặc biệt, các bài báo được chọn cũng sẽ tiến hành đăng tải trên nhà xuất bản uy tín IEEE, được chỉ mục trên hệ thống Scopus.

Trường ĐH Đà Lạt trao kỷ niệm chương cho các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hội nghị cung cấp một nền tảng mở để trình bày, thảo luận, trao đổi các kết quả nghiên cứu, phát triển và ứng dụng mới nhất trong các lĩnh vực về công nghệ thông tin và khoa học máy tính. Hội nghị cũng quy tụ các nhà nghiên cứu hàng đầu trong nước, khu vực và thế giới, học viên và sinh viên để chia sẻ những phát hiện nghiên cứu mới, các ứng dụng thực tiễn, cũng như thúc đẩy sự hợp tác và kết nối trong cộng đồng hệ thống tri thức toàn cầu.

Kể từ khi được thành lập vào năm 2009 và qua 16 lần tổ chức, Hội nghị Quốc tế IEEE về Kỹ thuật Tri thức và Hệ thống (KSE) đã phát triển thành một diễn đàn học thuật hàng đầu tại Châu Á, thúc đẩy sự tiến bộ của kỹ thuật tri thức, hệ thống thông tin và các công nghệ thông minh.

ĐOÀN KIÊN