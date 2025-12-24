Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non. Đây là dự thảo sẽ thay thế Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT (Thông tư số 48) hiện hành.

Dự kiến, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường mầm non phải trực tiếp tham gia dạy trẻ

Trong đó, dự thảo quy định hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia dạy trẻ để nắm được nội dung, mục tiêu chương trình giáo dục thay cho quy định hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có thể dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường tại Thông tư số 48.

Bên cạnh đó, dự thảo điều chỉnh định mức giờ đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày phải dạy trực tiếp trên lớp từ 6 giờ tại Thông tư số 48 xuống còn 5 giờ 30 phút (không bao gồm thời gian đón trẻ và trả trẻ). Quy định này nhằm tách biệt giữa thời gian dạy trực tiếp trên lớp với thời gian đón trẻ và trả trẻ để cơ sở giáo dục mầm non thuận lợi trong việc phân công, bố trí nhiệm vụ cho giáo viên.

Dự thảo cũng nêu rõ, mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ để đảm bảo giáo viên tập trung cho các nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ. Đối với các nhiệm vụ đã được nhận tiền thù lao hoặc tiền phụ cấp thì không được quy đổi ra giờ dạy để tránh việc chi trả trùng chế độ, chính sách cho cùng 1 nhiệm vụ.

Dự thảo còn bổ sung thêm một số hoạt động chuyên môn khác được quy đổi ra giờ dạy để bảo đảm quyền lợi cho giáo viên và phù hợp với hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó, có quy định rõ việc quy đổi đối với trường hợp giáo viên tham gia trông trẻ buổi trưa nếu chưa được nhận tiền thù lao thì hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào số lượng trẻ ở lại bán trú, thời gian trông trẻ buổi trưa để xác định cụ thể việc quy đổi giờ dạy, nhưng không quá 2 giờ dạy sau khi có ý kiến thống nhất của hội đồng sư phạm nhà trường...

PHAN THẢO