TPHCM là địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ và quy mô giáo dục số

Chiều 23-12, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn TPHCM.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn TPHCM được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật. Tính đến tháng 5-2025, tỷ lệ người biết chữ mức độ 2 trong độ tuổi từ 15-60 tuổi đạt 99,71%.

Thành phố đạt tỷ lệ 100% cơ sở giáo dục đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập trung học cơ sở mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại hội nghị

Thành phố triển khai nhiều mô hình học tập phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số như chương trình “Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh” giúp người dân tiếp cận và làm quen với các ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử, thanh toán không tiền mặt.

Nhiều phường, xã thí điểm mô hình “Không gian học tập cộng đồng”, “Thư viện số”, “Lớp học kết nối” nhằm mở rộng môi trường học tập cho người dân.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM Cao Thanh Bình trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"

Tính đến tháng 5-2025, 85% người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin và kỹ năng công nghệ cơ bản; 81% người trong độ tuổi lao động có kỹ năng sống và kỹ năng xã hội cơ bản; 55% dân số từ 15 tuổi trở lên có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và 27% dân số có trình độ đại học trở lên.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, tỷ lệ cơ sở thực hiện chuyển đổi số đều vượt so với chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, 100% các trường đại học triển khai đại học số và xây dựng học liệu số; 98% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số; 60% các cơ sở giáo dục thường xuyên và 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trực tuyến.

Những kết quả nói trên giúp TPHCM hoàn thành vượt mức các mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đến năm 2025, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ và quy mô triển khai giáo dục số.

Đặc biệt, ngày 14-2-2024, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận TPHCM là thành viên Mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu", góp phần nâng cao hình ảnh TPHCM trên trường quốc tế.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao bằng khen của UBND TPHCM cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đề nghị các địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phụ trách công tác xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình quản lý mới; xây dựng cơ chế đặc thù đối với việc xây dựng mạng lưới cộng tác viên học tập ở các phường, xã, đặc khu.

Ngoài ra, các địa phương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các đơn vị cơ sở trong tổ chức hoạt động học tập cộng đồng; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng hệ thống học liệu số dùng chung, phát triển nền tảng học tập trực tuyến, thư viện mở phục vụ người dân; huy động nguồn lực xã hội, mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động của mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Dịp này, UBND TPHCM tặng bằng khen cho 55 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn TPHCM.

