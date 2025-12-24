Nhậu trong giờ làm việc, Hiệu trưởng Trường THCS Trương Văn Chỉ bị kỷ luật

Ngày 24-12, ông Nguyễn Phú Quốc, Chủ tịch UBND xã Hiếu Thành (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, UBND xã vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Võ Thành Tú, Hiệu trưởng Trường THCS Trương Văn Chỉ, do có nhiều vi phạm trong quá trình công tác, sinh hoạt và ứng xử trên môi trường mạng.

Trường THCS Trương Văn Chỉ. Ảnh: CTV

Theo quyết định kỷ luật, ông Tú bị xử lý bằng hình thức khiển trách vì vi phạm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Thời hạn thi hành kỷ luật là 12 tháng, tính từ ngày 12-12-2025.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiếu Thành cũng đã họp và thống nhất thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Tú, bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, UBND xã Hiếu Thành tiếp nhận phản ánh của giáo viên Trường THCS Trương Văn Chỉ liên quan đến những vi phạm của ông Tú trong hoạt động lãnh đạo, điều hành cũng như tư cách, đạo đức của người đứng đầu.

Qua xác minh, tổ công tác xác định việc đánh giá viên chức năm học 2024 – 2025 tại trường chưa đảm bảo đúng quy trình theo quy định. Việc đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm ở mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” đối với ông Tú và 1 giáo viên khác được xác định là chưa phù hợp, yêu cầu người đứng đầu phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Đáng chú ý, ông Tú có uống rượu bia rồi chủ trì cuộc họp Hội đồng sư phạm, hành vi bị đánh giá là sai phạm, vi phạm, trái với nội quy của nhà trường.

TÍN HUY