Kết nối sản vật, đánh thức tiềm năng du lịch nông thôn

Không chỉ là nơi mua bán nông sản, phiên chợ quê Hòa Vang (xã Hòa Vang, Đà Nẵng) đang dần trở thành điểm hẹn văn hóa, kết nối sản vật địa phương, lan tỏa giá trị bản địa và mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế nông thôn Đà Nẵng.

Hồn quê giữa lòng Đà Nẵng

Phiên chợ quê Hòa Vang 2026 dù mới diễn ra nhưng trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi du khách tìm thấy những lát cắt chân thực của đời sống địa phương.

Lần đầu đặt chân đến phiên chợ, anh Barney (29 tuổi, du khách Anh) tỏ ra thích thú khi được hòa mình vào không khí đông vui cùng những gian hàng đậm chất bản địa. Khác với sự nhộn nhịp của những đô thị du lịch lớn, phiên chợ quê Hòa Vang mang lại cảm giác chậm rãi, nơi du khách có thể ngồi lại, trò chuyện với người dân và cảm nhận nhịp sống địa phương. Những nụ cười, lời chào bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh khiến du khách cảm thấy được chào đón.

Anh Barney và bạn thích thú trải nghiệm không khí nhộn nhịp của chợ quê. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại một góc chợ, bà Nguyễn Thị Bích (61 tuổi, trú thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang) tất bật bên những mẻ bánh xèo, bánh ít, bánh tráng, bánh tét… Những món bánh dân dã đã theo nhiều thế hệ phụ nữ trong gia đình.

Để có một buổi bán hàng, cả nhà phải chuẩn bị từ sáng sớm. Rau sống, rau quế, bắp chuối đều tự trồng để giữ vị quê. Bà Bích cho biết niềm vui lớn nhất không nằm ở doanh thu. “Chúng tôi bán chủ yếu để nhiều người biết đến món bánh quê. Có lời hay không cũng không quan trọng bằng việc khách ăn rồi nhớ và quay lại”, bà Bích chia sẻ.

Mỗi sản vật không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn chứa đựng bản sắc quê hương. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ở một gian hàng khác, chị Đinh Thị Nghĩa (40 tuổi, trú thôn Gadoong, xã Sông Vàng) mang xuống phiên chợ những sản vật của núi rừng như trà dây, mật ong rừng, đậu đen xanh lòng, bánh sừng trâu cùng nhiều loại dược liệu, nông sản địa phương.

Những bó măng tươi được gia đình chị vào rừng thu hái rồi chuyển xuống đồng bằng để bày bán ngay trong ngày. Với chị, phiên chợ không chỉ là nơi bán buôn mà còn là dịp để giới thiệu hình ảnh vùng cao đến nhiều người hơn.

Lan tỏa giá trị bản địa

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hòa Vang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Gian hàng xã sông Vàng (TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phiên chợ quê Hòa Vang được tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng cao điểm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2026 và Đề án tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn giai đoạn 2026–2030. Phiên chợ được tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy tuần đầu tiên hằng tháng.

Theo ông Nguyện, phiên chợ không chỉ tạo không gian giao thương ổn định, kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa các địa phương mà còn góp phần xây dựng các chuỗi liên kết kinh tế, phát huy vai trò cửa ngõ kết nối Hòa Vang với khu vực phía Tây TP Đà Nẵng.

Với phương châm “không nhựa - không hóa chất”, phiên chợ hướng đến tiêu dùng xanh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Về lâu dài, địa phương định hướng xây dựng Phiên chợ quê Hòa Vang thành điểm hẹn văn hóa – thương mại đặc sắc, góp phần duy trì sức sống Phố đêm Túy Loan, quảng bá sản phẩm địa phương, thu hút du khách và tạo thêm động lực phát triển kinh tế bền vững.

“Điều làm nên nét riêng của Phiên chợ quê Hòa Vang chính ở không gian lan tỏa những giá trị văn hóa, truyền thống của vùng đất Hòa Vang. Qua đó, mỗi sản vật còn chứa đựng bản sắc quê hương, góp phần xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh và gia tăng giá trị hàng hóa”, ông Nguyện nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Đà Nẵng Vũ Thị Bích Hậu tham quan gian hàng tại phiên chợ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc NN-MT TP Đà Nẵng đánh giá cao việc xã Hòa Vang tổ chức phiên chợ gắn sản xuất nông nghiệp với ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế xanh và xu hướng tiêu dùng bền vững.

Nhiều sản phẩm tham gia phiên chợ đã được đầu tư đồng bộ từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; chú trọng truy xuất nguồn gốc, cải tiến mẫu mã, bao bì và từng bước đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

“Nông nghiệp không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm chất lượng mà còn phải hướng đến sản xuất xanh, an toàn, thân thiện với môi trường và bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng”, bà Hậu cho biết.

Theo bà Bích Hậu, việc phiên chợ thu hút đông đảo người dân và du khách cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng. Đây không chỉ là kênh tiêu thụ hiệu quả cho nông sản, đặc sản địa phương mà còn góp phần xây dựng niềm tin của người tiêu dùng, nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.

Bà Hậu kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng, trở thành không gian kết nối giữa người sản xuất với thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng thương hiệu nông sản Đà Nẵng và lan tỏa xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm trong cộng đồng.

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XUÂN QUỲNH