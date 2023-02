Cẩm nang du lịch này đã dành nhiều lời khen tặng như “một khách sạn đẹp toàn mỹ, có bề dày lịch sử, mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú và hoài cổ như trở về một thời đại khác”.

Các chuyên gia của Forbes Travel Guide nhận xét: “Bất kỳ vị trí nào trong khách sạn cũng có thể mang đến cho du khách những góc hình đẹp, đặc biệt là tòa nhà lịch sử và khuôn viên sân phía trong ấn tượng với toàn một màu trắng”. Tour tham quan Con đường Lịch sử (và hầm trú ẩn), cũng như các trải nghiệm “nhất định phải thử” khi đến Hà Nội như thưởng thức trà chiều cao cấp tại Le Club hay nhâm nhi ly cà phê tại quán cà phê vỉa hè La Terrasse, hay thưởng thức những ly cocktail sảng khoái tại Bamboo Bar, chuyên gia của Forbes Travel Guide nhấn mạnh.

Để có được những đánh giá xếp hạng độc lập, các chuyên gia của Forbes Travel Guide bí mật đặt phòng và lưu trú hai đêm tại các khách sạn như những du khách bình thường. Forbes Travel Guide tự xác định là đơn vị đánh giá độc lập toàn cầu duy nhất trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Chỉ 20% khách sạn mà Forbes Travel Guide đánh giá được xếp hạng 5 sao.

Cùng với Metropole Hà Nội, khách sạn thứ 2 của Việt Nam được đánh giá 5 sao là khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort The Nam Hai (Hội An). Lần xếp hạng này, Việt Nam còn có 3 khách sạn được xếp hạng 4 sao là InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Park Hyatt Saigon và The Reverie Saigon.

Được thành lập năm 1958 với tên gọi ban đầu là Mobil Travel Guide, Forbes Travel Guide là đơn vị đầu tiên đưa ra hệ thống xếp hạng sao cho ngành khách sạn. Xếp hạng 5 sao là thứ hạng cao nhất của Forbes Travel Guide dành cho những khách sạn “thật sự xuất sắc, mang tính biểu tượng, cùng với dịch vụ đẳng cấp và tiện nghi tối tân”. Bên cạnh hệ thống phòng nghỉ, tiện nghi và cơ sở vật chất tối tân được Forbes Travel Guide đánh giá cao, chính nhờ dịch vụ ân cần, tận tình, chu đáo xuyên suốt toàn bộ hệ thống khách sạn, nhà hàng và trung tâm chăm sóc spa...