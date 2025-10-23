Đa phương tiện

Podcast tin tối 23-10: Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì tổng duyệt lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Podcast tin tối 23-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì tổng duyệt lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã; TPHCM: Xử lý gần 3.500 trường hợp chạy mô tô, xe máy trên vỉa hè; Áp thấp nhiệt đới đã vào khu vực Bắc Biển Đông; Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ ngày 23-10...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

