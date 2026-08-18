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Khánh Hòa công bố định vị “Hải trình Tứ Vịnh”

SGGPO

Tỉnh Khánh Hòa chính thức công bố định vị “Khánh Hòa - Hải trình Tứ Vịnh”, kết nối Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong và Vĩnh Hy thành một hành trình điểm đến.

Chiều 18-8, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố định vị điểm đến “Khánh Hòa - Hải trình Tứ Vịnh”, với 4 vịnh Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong và Vĩnh Hy được kết nối thành một hành trình thống nhất, góp phần định hình bản sắc và vị thế mới cho du lịch địa phương.

Biểu tượng “Hải trình Tứ Vịnh” được kiến tạo từ hình ảnh cánh yến và đường chân trời trên biển, thể hiện sự kết nối giữa thiên nhiên, văn hóa, con người và tương lai Khánh Hòa.

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Biểu tượng “Hải trình Tứ Vịnh” được kiến tạo từ hình ảnh cánh yến và đường chân trời trên biển

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, cho biết định vị mới được xây dựng trên 3 lớp giá trị, gồm: Thiên nhiên - Con người và Văn hóa - Tương lai Khánh Hòa. Trong đó, biển là cảnh quan và gắn với sinh kế, tín ngưỡng, di sản và đời sống văn hóa qua nhiều thế hệ; đồng thời mở ra không gian phát triển mới về kinh tế biển, du lịch và kết nối.

Dịp này, cũng diễn ra triển lãm nhiếp ảnh giới thiệu các tác phẩm của 8 nhiếp ảnh gia Việt Nam đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, gồm Lý Hoàng Long, Khánh Phan, Tuấn Nguyễn, Haipiano, Quân Shotgun, Phạm Hưng, Mai Hoàng Kiên Kha và Thiện Nguyễn.

Qua góc nhìn của các tác giả, vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa Tứ Vịnh được kể lại bằng ngôn ngữ hình ảnh, góp phần hình thành “Di sản Hình ảnh Khánh Hòa”.

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Tác phẩm được triển lãm tại buổi ra mắt

Theo nhóm kiến tạo định vị, “Hải trình Tứ Vịnh” không chỉ là câu chuyện nhận diện mà hướng tới chuyển hóa bản sắc thành sản phẩm, trải nghiệm và tài sản thương hiệu có khả năng tích lũy theo thời gian.

Dự án do PDA & Partners thực hiện, với sự đồng hành của Art Nation, Artisan Journeys, MOV cùng nhiều đối tác chiến lược và hệ thống điểm chạm truyền thông trên cả nước, góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh và thương hiệu Khánh Hòa đến công chúng.

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TIẾN THẮNG

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Khánh Hòa Công bố Định vị điểm đến Hải trình tứ Vịnh Vân Phong Vĩnh Hy Cam Ranh Nha Trang cánh yến di sản hình ảnh Khánh Hòa

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