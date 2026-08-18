Xây dựng bãi đậu xe tạm cạnh hồ Xuân Hương phục vụ cao điểm du lịch

Phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang khẩn trương xây dựng bãi đậu xe tạm tại công viên Trần Quốc Toản (cạnh hồ Xuân Hương), phục vụ cao điểm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và mùa du lịch cuối năm.

Video: Bãi xe tạm xây dựng cạnh hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận tại hiện trường, chủ các phương tiện đậu tự phát tại khu A, công viên Trần Quốc Toản đã được cơ quan chức năng yêu cầu di dời ra khỏi công viên để thực hiện sửa chữa, tạo mặt bằng.

Bãi đậu xe tạm có diện tích khoảng 1,5ha. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Khu công viên Trần Quốc Toản có tổng diện tích 5,73ha, trong đó diện tích làm bãi đậu xe tạm rộng khoảng 1,5ha.

Vị trí bãi đậu xe tiếp giáp với hồ Xuân Hương, đáp ứng hàng trăm chỗ đậu xe các loại. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Khu vực này là bãi đất trống từ nhiều năm nay, chỉ được sử dụng làm nơi tổ chức sự kiện hội chợ, quảng bá sản phẩm địa phương vào dịp lễ tết. Trong khi đó, nhu cầu đậu đỗ xe, đặc biệt là các loại xe cỡ lớn tại khu vực Đà Lạt tăng cao.

Các phương tiện đang gấp rút thi công để đưa bãi xe vào hoạt động. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bãi đậu xe tạm cạnh hồ Xuân Hương phục vụ cao điểm du lịch. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt đã giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Xuân Hương - Đà Lạt chủ trì, phối hợp cùng Công an phường triển khai thực hiện phương án sử dụng tạm bãi đất trống cạnh hồ Xuân Hương làm bãi xe, để phục vụ Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

ĐOÀN KIÊN