Xã hội

Xây dựng bãi đậu xe tạm cạnh hồ Xuân Hương phục vụ cao điểm du lịch

SGGPO

Phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang khẩn trương xây dựng bãi đậu xe tạm tại công viên Trần Quốc Toản (cạnh hồ Xuân Hương), phục vụ cao điểm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và mùa du lịch cuối năm.

Video: Bãi xe tạm xây dựng cạnh hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận tại hiện trường, chủ các phương tiện đậu tự phát tại khu A, công viên Trần Quốc Toản đã được cơ quan chức năng yêu cầu di dời ra khỏi công viên để thực hiện sửa chữa, tạo mặt bằng.

IMG_1144 copy 2.jpg
Bãi đậu xe tạm có diện tích khoảng 1,5ha. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Khu công viên Trần Quốc Toản có tổng diện tích 5,73ha, trong đó diện tích làm bãi đậu xe tạm rộng khoảng 1,5ha.

IMG_1591 copy.jpg
Vị trí bãi đậu xe tiếp giáp với hồ Xuân Hương, đáp ứng hàng trăm chỗ đậu xe các loại. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Khu vực này là bãi đất trống từ nhiều năm nay, chỉ được sử dụng làm nơi tổ chức sự kiện hội chợ, quảng bá sản phẩm địa phương vào dịp lễ tết. Trong khi đó, nhu cầu đậu đỗ xe, đặc biệt là các loại xe cỡ lớn tại khu vực Đà Lạt tăng cao.

IMG_1587 copy.jpg
Các phương tiện đang gấp rút thi công để đưa bãi xe vào hoạt động. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_1582 copy.jpg
Bãi đậu xe tạm cạnh hồ Xuân Hương phục vụ cao điểm du lịch. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt đã giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Xuân Hương - Đà Lạt chủ trì, phối hợp cùng Công an phường triển khai thực hiện phương án sử dụng tạm bãi đất trống cạnh hồ Xuân Hương làm bãi xe, để phục vụ Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

phường Xuân Hương - Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng bãi đậu xe công viên Trần Quốc Toản hồ Xuân Hương Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 du lịch Đà Lạt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn