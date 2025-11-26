Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân vùng lũ

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm hỗ trợ người dân chăm sóc sức khỏe ban đầu, ổn định đời sống thể chất và tinh thần sau thiên tai.

Tặng quà cho nhân viên y tế cơ sở

Ngày 26-11, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân sau đợt mưa lũ kéo dài vừa qua tại xã Hưng Lộc, TP Huế.

Khám bệnh cho người dân vùng lũ

36 cán bộ y tế tham gia chương trình đã khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người dân, triển khai nhiều dịch vụ chuyên môn, như: khám nội tổng quát, ngoại khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, mắt; siêu âm bụng, đo huyết áp, điện tim. Đồng thời, người dân được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sau lũ, phòng các bệnh hô hấp, tiêu hóa, da liễu và thực hành vệ sinh môi trường, chăm sóc người cao tuổi, phụ nữ mang thai.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã trao tặng vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho Trung tâm Y tế địa phương; thăm hỏi, động viên và gửi nhiều phần quà tới các nhân viên y tế tuyến cơ sở và người dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau mưa lũ.

Tặng quà cho người dân

Một điểm nhấn của chương trình năm nay là Lễ trao tặng "Nhà Nhân Ái" cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hưng Lộc. Hoạt động này được triển khai ngay sau chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, tiếp nối chuỗi hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa của đoàn công tác. Việc hỗ trợ xây dựng "Nhà Nhân Ái" không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định, góp phần tái thiết cuộc sống sau thiên tai mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn, sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội của đội ngũ thầy thuốc trẻ trong hành trình đồng hành cùng cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc trẻ, đồng thời nhấn mạnh rằng hoạt động khám chữa bệnh lưu động sau thiên tai có ý nghĩa đặc biệt, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng đỡ tinh thần cho người dân.

VĂN THẮNG