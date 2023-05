Khám chữa bệnh, tặng quà cho hàng ngàn cán bộ công đoàn, người lao động phía Nam

Chiều 6-5, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (X03, Bộ Công an) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và khai mạc “Ngày hội cảm ơn người lao động” trong Công đoàn Công an nhân dân (CAND) năm 2023 tại TPHCM.