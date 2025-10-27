Y tế - Sức khỏe

Khẩn cấp đưa 30 bệnh nhân ở Huế đi tránh lũ

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế trực tiếp động viên các bệnh nhân cũng như các lực lượng hỗ trợ.

>>> Video: Quân đội đưa 30 bệnh nhân và người dân ở Huế đi tránh lũ.

Chiều 27-10, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế điều động lực lượng, phương tiện khẩn trương đưa 30 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện phục hồi chức năng cơ sở 2 đến cơ sở 1 ở TP Huế để bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân trước mưa to, lũ lớn.

IMG_20251027_175419.jpg
IMG_20251027_175417.jpg
IMG_20251027_175415.jpg
IMG_20251027_175412.jpg

Có mặt tại điểm di chuyển các bệnh nhân, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, động viên các bệnh nhân cũng như các lực lượng hỗ trợ. Đồng thời, đánh giá cao nỗ lực của lực lượng quân đội khi đã kịp thời điều động lực lượng và phương tiện đến hỗ trợ bệnh nhân.

img 05 (1).jpg
IMG 06 (1).jpg
IMG 07 (1).jpg
Screenshot_20251027_175451_Photos.jpg
anh 1.jpg

Cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 A Lưới và lực lượng dân quân cũng đã đưa 61 hộ/250 khẩu thôn Trù Pỉ đến các vị trí an toàn. Ban CHQS các phường, xã cũng đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương di dời hàng chục hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, đồng thời cung cấp lương thực, thực phẩm cho bà con.

VĂN THẮNG - QUANG ĐẠO

