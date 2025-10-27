Tập trung ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại Trung bộ

Ngày 27-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện của Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung bộ.

Phố cổ Hội An ngập trong nước

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng ở các thành phố Huế và Đà Nẵng; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, nhất là khu vực miền núi các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các bộ liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành trên rà soát, phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu để kịp thời cảnh báo cho người dân, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; triển khai lực lượng, phương tiện kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ giao thông, bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Các địa phương căn cứ tình hình cụ thể quyết định cho học sinh nghỉ học và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, không được hỗ trợ y tế khi ốm đau...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo triển khai ngay các giải pháp ứng phó, bảo vệ công trình và kết cấu hạ tầng giao thông; bảo đảm an toàn giao thông, hoạt động xây dựng, nhất là an toàn cho người, phương tiện tại công trường thi công các tuyến cao tốc trong thời gian bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Các bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

PHAN THẢO