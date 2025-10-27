Xã hội

Mưa lũ đánh sập đường dẫn vào mố cầu Leno ở Huế

Cầu Leno bắc qua sông Hữu Trạch, nối thôn 1 với thôn 3 của xã Khe Tre, TP Huế.

Video: Mưa lũ đánh sập đường dẫn vào mố cầu Leno

Chiều 27-10, ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre, TP Huế thông tin, do mưa lớn, lưu lượng nước lớn đổ về từ thượng nguồn đã làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở. Hậu quả, đường dẫn vào mố cầu Leno dài khoảng 20m bị sập vào trưa cùng ngày, gây chia cắt thôn 1 và thôn 3 của xã Khe Tre, TP Huế.

leno2.jpg
Mưa lũ đánh sập mố cầu Leno

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng giăng dây cảnh báo, rào khu vực nguy hiểm và cử lực lượng túc trực tại đây, không để người dân tiếp cận với khu vực có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, khuyến cáo người dân không ra đường trong lúc thời tiết cực đoan, mưa lớn.

