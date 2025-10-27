Đà Nẵng: Người dân phường Hải Vân chủ động ứng phó với lũ dâng cao

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực thuộc phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, nhiều hộ dân được sơ tán đến nơi an toàn. Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều điểm ở các xã biên giới xảy ra sạt lở đất, chia cắt giao thông.

Khu dân cư thôn Nam Yên (phường Hải Vân) ngập sâu, nhiều hộ dân bị cô lập

Hai ngày qua, mưa lớn liên tục trút xuống phường Hải Vân khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, giao thông chia cắt.

Ngày 27-10, các tuyến đường dẫn vào thôn Nam Yên (phường Hải Vân) đều bị ngập sâu, phương tiện không thể lưu thông. Mực nước dâng cao từ 0,8 đến hơn 1,5m, khiến hàng chục hộ dân bị cô lập, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Người dân cho biết, nhờ có cảnh báo sớm về mưa lớn, các hộ trong thôn đã chủ động kê cao đồ đạc, di chuyển vật nuôi và dự trữ lương thực từ trước. Để di chuyển, người dân phải dùng thuyền nhỏ, ghe tạm để băng qua những tuyến đường bị ngập sâu.

Người dân dùng thuyền để di chuyển

Ông Nguyễn Văn Minh (thôn Nam Yên, phường Hải Vân) cho biết: “Từ đêm qua nước bắt đầu lên rất nhanh, chỉ sau vài tiếng là tràn vào sân và nhà. Gia đình tôi phải kê cao đồ đạc, chuyển vật dụng quan trọng lên gác".

Trước tình hình trên, UBND phường Hải Vân đã kịp thời di dời hơn 50 hộ dân ở khu vực ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Đồng thời, bố trí lực lượng công an, quân sự,... túc trực 24/24 để kịp thời hỗ trợ người dân.

Nước lũ dâng cao, tràn vào nhà người dân

Nhiều khu vực ngập sâu từ 0,8 đến hơn 1,5m

Nhiều diện tích hoa màu bị nước lũ nhấn chìm

Mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống người dân

Tại những khu vực ngập sâu, lực lượng chức năng căng dây cảnh báo, không cho phương tiện qua lại

Trong khi đó, sạt lở đất cũng xảy ra ở các xã biên giới Đà Nẵng, nhiều hộ dân được sơ tán khẩn cấp. Chiều 27-10, ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê cho biết, địa phương đã triển khai lực lượng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (công an, quân sự) xã phối hợp cùng lực lượng biên phòng và lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả do đất lở tràn vào 1 nhà dân tại thôn Đắc Pênh, đã vận chuyển tài sản và vận động gia đình đến nơi an toàn.

Người dân xã La Dêê được đưa đến nơi an toàn

Đồng thời, địa phương vận động 4 hộ gia đình tại thôn Đắc Ốc nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi trú ẩn an toàn là nhà văn hóa thôn Đắc Ốc, ngăn 1 tuyến đường nguy cơ sạt lở cao.

Thời tiết tại xã La Dêê vẫn mưa lớn

Lực lượng chức năng giúp người dân di dời tài sản

Lực lượng chức năng khắc phục hậu quả do đất lở tràn vào nhà dân tại thôn Đắc Pênh

Trong khi đó, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương cho hay, mực nước sông A Vương lúc 12 giờ 54 phút tại thôn Cr'toonh (xã A Vương) gần tràn lên mặt đường Hồ Chí Minh, nguy cơ tắc đường huyết mạch lên các xã A Vương, Tây Giang và Hùng Sơn.

Mực nước gần tràn lên mặt đường Hồ Chí Minh tại xã A Vương

Trước đó, đường tránh lũ ĐH5 thuộc địa phận xã A Vương đã bị sạt lở, tắc đường từ đầu cầu A Vương đi thôn R'bhướp (xã Tây Giang). Lực lượng xã A Vương đang xử lý, khai thông đường để phương tiện qua lại.

Đường tránh lũ ĐH5 thuộc địa phận xã A Vương đã bị sạt lở

Lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo

