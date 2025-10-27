Xã hội

Ứng cứu thành công 6 người đi rừng mắc kẹt vì mưa lũ

Lực lượng chức năng TP Huế đã nỗ lực di dời và giải cứu thành công nhiều người dân đang bị mưa lớn và lũ dữ uy hiếp.

Trưa 27-10, Công an phường Phong Điền, TP Huế cùng lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 6 người dân đi phát rừng mắc kẹt tại Khe Cát, đường 71 vào thủy điện Rào Trăng.

Sử dụng xe cẩu giải cứu 6 người dân đi phát rừng bị mắc kẹt vì mưa lũ

Cùng ngày, Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, lực lượng cứu hộ xác nhận tàu hàng Thái Hà 8888, chở 5.900 tấn xi-măng từ cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến cảng Vân Phong (Khánh Hòa) đã chìm ngoài khơi thị trấn Lăng Cô (TP Huế) cách Hòn Sơn Chà khoảng 2km.

Thời điểm gặp nạn khoảng 3 giờ sáng 27-10, biển động dữ dội nên tàu bị chìm, trên tàu có 8 thuyền viên. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Đông cùng toàn bộ thuyền viên đã mặc áo phao, rời tàu bằng 2 xuồng cứu sinh và được tàu LONG SƠN 38 hỗ trợ đưa vào Đà Nẵng an toàn lúc 6 giờ sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, trước khi rời tàu, thuyền trưởng chưa kịp đóng van khóa 15.000 lít dầu DO, nên cơ quan chức năng đang theo dõi nguy cơ rò rỉ nhiên liệu để có biện pháp ứng phó môi trường nếu cần thiết.

Hiện, các lực lượng chức năng TP Huế phối hợp Bộ đội Biên phòng và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng) tiến hành xác định vị trí tàu chìm, đánh giá hiện trường và triển khai các phương án trục vớt, phòng ngừa sự cố tràn dầu.

Công an TP Huế hỗ trợ người dân vùng thấp trũng di dời tránh lũ dữ

* Hiện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã ra thông báo tạm ngưng đón khách tại tất cả các điểm tham quan thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, từ lúc 11 giờ 30 phút ngày 27-10 do tình hình ngập lụt phức tạp.

Video: Công an TP Huế hỗ trợ người dân vùng thấp trũng di dời tránh lũ dữ

Ngày 27-10, ông Đỗ Hoài Xoan, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (TP Đà Nẵng) thông tin, trên địa bàn xảy ra một vụ sạt lở chôn vùi một phần chiếc xe tải, tài xế may mắn thoát nạn.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, một chiếc xe tải từ xã Phước Thành đi về hướng xã Khâm Đức. Khi đến đoạn dốc núi thôn 2 khu vực bãi đáp trực thăng thì xe bị trục trặc, tài xế dừng lại để kiểm tra.

Lúc này, bất ngờ taluy dương sạt lở, hàng trăm mét khối đất đá đổ ập xuống đường. Rất may, tài xế đã nhanh chóng chạy khỏi chiếc xe tải và thoát nạn.

Chiếc xe tải bị đất đá từ taluy dương sạt lở xuống "bao vây"

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động xe cơ giới đến san gạt khối đất đá nhưng gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Phước Thành, hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ khiến giao thông gặp khó khăn. Nhiều điểm dân cư bị chia cắt, tuy nhiên do mưa vẫn tiếp tục lớn nên chưa thể triển khai lực lượng khơi thông các tuyến đường đến các khu dân cư nói trên.

NGUYỄN CƯỜNG

VĂN THẮNG

