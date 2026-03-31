Khẩn trương khắc phục hiện tượng sầu riêng non rụng tại Đồng Tháp

Nông dân tỉnh Đồng Tháp lo lắng về hiện tượng trái sầu riêng non rụng

Ghi nhận tại vườn sầu riêng của ông Trần Văn Sơn, xã Phú Hựu, hàng chục quả sầu riêng non chưa kịp phát triển đã rụng vương vãi khắp vườn không rõ nguyên nhân. Với kinh nghiệm hàng chục năm canh tác sầu riêng, ông Sơn đã sử dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế trái sầu riêng non rụng nhưng không hiệu quả.

Cùng hoàn cảnh, ông Đoàn Hồng cũng như nhiều nhà vườn khác tại xã Phú Hữu bất lực nhìn trái sầu riêng non rụng liên tục trong vườn. Ông Hồng cho biết, dù đã cố gắng khắc phục nhưng trái non rụng mỗi ngày một nhiều, nông dân đứng ngồi không yên. Nhằm hạn chế thiệt hại, nông dân đã báo chính quyền địa phương để được hỗ trợ.

Trước thực trạng trên, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã cử cán bộ đến kiểm tra. Thống kê sơ bộ tại xã Phú Hựu hiện có khoảng hơn 2ha diện tích sầu riêng có hiện tượng này.

Kỹ sư Phạm Văn Tâm, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Phú Hựu cho biết, trung tâm đã cử cán bộ chuyên môn đến những vườn có sầu riêng non rụng nhằm hỗ trợ nhà vườn giải pháp khắc phục. Qua kiểm tra, xác định nguyên nhân chủ yếu là do độ pH của đất, chỉ số quyết định khả năng ăn dinh dưỡng của cây.

Nhiều nhà vườn sầu riêng đang xảy ra hiện tượng rụng trái non

Theo ông Phạm Văn Tâm, những vườn xảy ra hiện tượng rụng trái nhiều có độ pH không phù hợp, rễ cây không hấp thu được dinh dưỡng trong đất. Độ pH phù hợp cho cây sầu riêng phát triển ổn định phải dao động từ 5.5 đến 6.5. Ở ngưỡng này, bộ rễ mới thực sự khoẻ mạnh để hấp thu dưỡng chất, đồng thời ức chế các loại nấm bệnh tấn công. Tuy nhiên, do tác động của mưa trái mùa mang theo axit cùng với việc lạm dụng phân bón hoá học thời gian dài đã khiến đất bị chua hóa nặng, độ pH giảm sâu, còn nông dân thì chủ quan trong việc kiểm tra định kỳ các chỉ số về đất.

Ngành chuyên môn tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo khẩn cấp đối với những vườn sầu riêng có trái rụng cần khẩn trương giải độc cho đất, nâng cao độ pH để cây có thể hồi sức. Nhà vườn cần bón vôi hoặc phun vôi để nâng cao độ pH; kiểm tra độ pH của đất ít nhất 1 tháng 1 lần…

NGỌC PHÚC