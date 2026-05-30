Tỉnh Lâm Đồng tìm mô hình phát triển bứt phá

PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý tập trung phân tích những lợi thế cạnh tranh đặc thù của tỉnh Lâm Đồng, như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và tiềm năng năng lượng tái tạo.

Các đại biểu cũng chỉ ra những thách thức hiện hữu về hạ tầng giao thông, dịch vụ du lịch và yêu cầu bảo tồn hệ sinh thái; qua đó đề xuất các cơ chế chính sách đột phá nhằm thu hút đầu tư, chuyển đổi tư duy quản lý sang mô hình quản trị hiện đại.

Các khách mời tham dự phiên tọa đàm tại hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, xác lập mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng nhằm hiện thực hóa mục tiêu giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, phát triển Lâm Đồng theo mô hình xanh – liên kết – đa trung tâm – sinh thái – thông minh, trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển xanh, năng lượng sạch, du lịch chất lượng cao và công nghiệp của khu vực phía Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Về không gian phát triển, lấy Đà Lạt làm trung tâm đổi mới, phát triển. Trong đó, tập trung và ban hành một số cơ chế, chính sách; đầu tư hạ tầng; xúc tiến và mở rộng thị trường; tăng cường hợp tác quốc tế; nâng cấp khoa học công nghệ.

Cùng với đó, phát triển Phan Thiết thành trung tâm kinh tế biển và ven biển. Phát triển khu vực Gia Nghĩa thành trung tâm công nghiệp xanh, năng lượng, chế biến khoáng sản; khu vực Bảo Lộc - Di Linh thành trung tâm hành chính, trung tâm dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao…

Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN



Tại hội thảo, PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, với quy mô diện tích lớn nhất cả nước, Lâm Đồng đang sở hữu nhiều lợi thế phát triển có tính liên kết và bổ trợ cao, mở ra dư địa và động lực mới cho phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới. Đặc biệt là năng lượng tái tạo gắn với không gian phát triển ra biển, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thị trường tín chỉ carbon, du lịch sáng tạo, du lịch y tế.

Thông qua hội thảo, tìm kiếm những tư duy đột phá, ý tưởng mới mẻ kiến tạo hệ sinh thái phát triển tỉnh Lâm Đồng để tạo khả năng bứt phá trong tương lai.

KTS Lê Quang Minh, chuyên gia quy hoạch và di sản phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, Lâm Đồng đang đứng trước “ngưỡng cửa” phát triển mới. Những mô hình tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên thô hoặc phát triển du lịch, nông nghiệp theo lối mòn truyền thống đã không còn đủ dư địa để giúp tỉnh bứt phá mạnh mẽ, bền vững trong bối cảnh kỷ nguyên số và phát triển xanh.

Tỉnh cần “bệ phóng” mới, một tư duy chiến lược đột phá để định vị lại vị thế của Lâm Đồng trong nước và khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN "Hội thảo sẽ đóng góp nhiều luận cứ quan trọng, thiết thực cho việc hoạch định mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, giàu bản sắc, từng bước trở thành cực tăng trưởng năng động và quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên", Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nói.

ĐOÀN KIÊN