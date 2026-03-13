Đổi mới từ những điều nhỏ nhất: Ấn tượng từ Hội nghị tổng kết của Công ty TNHH MTV XSKT & DVTH Đồng Nai

Đi dự các lễ tổng kết thường khiến nhiều người e ngại bởi những bản báo cáo dài hàng chục trang, những bài phát biểu "ru ngủ"… Thế nhưng, tham dự Lễ Tổng kết năm 2025 của Công ty TNHH MTV XSKT & DVTH Đồng Nai vừa qua (Công ty XSKT Đồng Nai), người ta thấy một luồng gió mới trong cách tổ chức: chuyên nghiệp, tinh gọn và tôn vinh đối tác.

"Số hóa" báo cáo: Khi hình ảnh thay lời nói

Thay vì để lãnh đạo đứng đọc một bản báo cáo dài dằng dặc với những con số khô khan, Công ty XSKT Đồng Nai đã chọn một hướng đi hiện đại: Trình chiếu Clip tổng kết.

Trực quan & Súc tích: Những con số tăng trưởng, những hoạt động thiện nguyện nổi bật trong năm 2025 được chuyển tải qua những thước phim sinh động, biểu đồ rõ ràng, giúp đại biểu nắm bắt cốt lõi vấn đề chỉ trong vài phút.

Tiết kiệm thời gian: Việc cắt giảm khâu đọc báo cáo giấy không chỉ giúp hội trường giữ được sự tập trung mà còn thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Tiện lợi qua mã QR: Đặc biệt, toàn bộ nội dung chi tiết của bản báo cáo đã được tích hợp gọn gàng trong mã QR in ngay trên thư mời. Đại biểu chỉ cần một thao tác quét điện thoại là có thể lưu giữ và xem lại mọi số liệu khi cần. Đây là một điểm cộng cho tinh thần bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ và tiết kiệm chi phí.

Tôn vinh đối tác, khách hàng

Ông Dương Minh Tú, Phó Chủ tịch HĐXSKT miền Nam trao thưởng cho khách hàng may mắn tại Hội nghị Tổng kết

Điểm khác biệt thứ hai nằm ở sự cầu thị. Ngay sau khi clip báo cáo kết thúc, chương trình dành phần lớn thời gian để các đối tác, khách hàng lên phát biểu. Thay vì những bài tham luận được chuẩn bị sẵn theo khuôn mẫu, không khí tại hội trường trở nên sôi nổi với những đóng góp thực tế từ những người trực tiếp "chinh chiến" trên thị trường. Việc mời đại lý nêu ý kiến không chỉ giúp doanh nghiệp lắng nghe được "hơi thở" của thị trường mà còn khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống đại lý trong sự phát triển bền vững của công ty.

Hội nghị Tổng kết của Công ty XSKT Đồng Nai năm nay không chỉ là dịp nhìn lại những con số doanh thu ấn tượng, mà còn là một minh chứng cho thấy: Khi doanh nghiệp chú trọng cải tiến từ những chi tiết nhỏ nhất, họ không chỉ tiết kiệm được thời gian mà còn nâng tầm được thương hiệu và xây dựng được niềm tin vững chắc nơi đối tác.

Tinh tế và chuyên nghiệp trong nghi thức khen thưởng

Ông Nguyễn Công Đức, Tổng Giám đốc Công ty XSKT Đồng Nai (đứng giữa) trao bằng khen cho các đại lý có doanh số cao

Có lẽ ít ai chú ý, nhưng khâu trao thưởng thường là nơi dễ xảy ra những sai sót "nhỏ mà kém duyên" nhất (như trao nhầm bằng khen, nhận xong phải trả lại để BTC tìm đúng tên). Nhưng tại hội nghị này, công tác hậu cần được thực hiện cực kỳ bài bản:

Sắp xếp khoa học: Các bằng khen được xếp theo đúng thứ tự danh sách đại biểu lên sân khấu.

Chính xác tuyệt đối: Người nhận cầm đúng tấm bằng khen mang tên mình, chụp một bức ảnh kỷ niệm trọn vẹn và mang về ngay trong niềm tự hào.

Sự chỉn chu này, dù chỉ là một chi tiết kỹ thuật, nhưng lại cho thấy sự trân trọng sâu sắc của công ty đối với những đóng góp của các tập thể, cá nhân xuất sắc.

HỒNG MINH