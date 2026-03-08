Nâng hạn mức phát hành vé số truyền thống lên 160 tỷ đồng: Bước ngoặt chiến lược trước khi sáp nhập

Việc Bộ Tài chính chính thức cho phép tăng doanh số phát hành thêm 20 tỷ đồng (từ 140 tỷ lên 160 tỷ đồng/kỳ) không chỉ là lời giải cho cơn khát vé số của thị trường, mà còn là bước đi chiến lược trong lộ trình hiện đại hóa và cơ cấu lại ngành xổ số truyền thống Việt Nam.

Tăng trưởng hai con số và áp lực từ thị trường

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, ngành xổ số, đặc biệt là khu vực miền Nam, vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng ở mức hai con số. Tỷ lệ tiêu thụ vé số truyền thống thường xuyên chạm ngưỡng 98% đến 100%. Việc nâng hạn mức lên 160 tỷ đồng/kỳ là động thái "cởi trói" kịp thời, giúp các doanh nghiệp xổ số khai thác tối đa dư địa thị trường, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Đây là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của loại hình giải trí có thưởng này trong đời sống xã hội hiện nay.

Đại diện lãnh đạo các công ty XSKT miền Nam tham dự hội nghị XSKT khu vực miền Nam lần thứ 140 tại Cần Thơ ngày 27-2-2026 chụp ảnh lưu niệm. Cũng tại Hội nghị, Hội đồng XSKT miền Nam đã thống nhất trình Bộ Tài chính cho tăng hạn mức phát hành thêm 20 tỷ/kỳ

Chuyển đổi số: Chìa khóa quản trị hiện đại

Không dừng lại ở việc in thêm vé, ngành xổ số đang đứng trước yêu cầu cấp bách về chuyển đổi số. Các doanh nghiệp xổ số đang dần thay đổi phương thức quản lý từ thủ công sang ứng dụng công nghệ trong kiểm soát vé hoàn thiết (kiểm soát vé ế, vé thu hồi), thanh toán không dùng tiền mặt và minh bạch hóa quy trình mở thưởng. Việc tăng doanh số đòi hỏi một hệ thống quản trị thông minh hơn để đảm bảo tính chính xác, ngăn ngừa rủi ro và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Mô hình sáp nhập: Hướng tới sự chuyên nghiệp và bền vững

Theo định hướng và các đề xuất từ chính các công ty XSKT hiện nay thì việc sáp nhập theo mô hình tổ chức bộ máy theo hướng một công ty chính và dưới là các chi nhánh nằm ở các tỉnh sáp nhập, nhằm tận dụng được cơ sở vật chất và giữ ổn định thị trường....Và đây cũng chính là chủ đề nóng và được nhiều tỉnh, thành phố cũng như các bộ, ngành rất quan tâm cũng và người chơi đang hóng theo dõi.

Tận dụng cơ sở vật chất và giữ ổn định thị trường, doanh thu, thương hiệu... đang được các công ty XSKT rất quan tâm. Trong ảnh là trụ sở Công ty XSKT Bà Rịa Vũng Tàu mới đưa vào sử dụng từ năm 2024

Trụ sở Công ty XSKT Đồng Tháp

· Mô hình: Thay vì hoạt động đơn lẻ, các công ty sẽ được quy hoạch lại để tập trung nguồn lực, tránh sự phân tán và cạnh tranh không lành mạnh. Bộ máy tổ chức đứng đầu là Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban công ty (không quá 8) và các chi nhánh; Đứng đầu các chi nhánh là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh.

· Hoạt động: Sau sáp nhập, các thương hiệu vé số địa phương vẫn được gìn giữ nhưng sẽ dùng chung nền tảng quản trị, hạ tầng công nghệ và chiến lược phân phối. Điều này giúp tăng sức mạnh tài chính, dễ dàng triển khai các sản phẩm xổ số mới hiện đại hơn.

· Thời điểm sát nhập: Tùy theo diễn biến tình hình SXKD cũng như sức nóng của thị trường XSKT mà lộ trình sáp nhập được các bộ, ngành rất thận trọng, tìm hướng đi bài bản, tránh xáo trộn ảnh hưởng tâm lý người chơi cũng như doanh thu, ngân sách của địa phương

Công tác Từ thiện xã hội: Sứ mệnh "Ích nước - Lợi nhà"

Nguồn thu tăng thêm từ việc nâng hạn mức phát hành sẽ được tái đầu tư trực tiếp vào các chương trình an sinh xã hội. Xổ số kiến thiết tiếp tục khẳng định vai trò là "cánh tay nối dài" của Nhà nước trong việc xây dựng trường học, bệnh viện và chăm lo cho người nghèo. Đây là giá trị nhân văn cốt lõi giúp ngành xổ số giữ vững niềm tin với người dân qua nhiều thập kỷ.

Lãnh đạo Công ty XSKT Thành phố Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng hơn 20 tỷ đồng ủng hộ các tổ chức hoạt động Từ thiện-Xã hội của thành phố vào cuối năm 2025 vừa qua

Công ty XSKT Đồng Nai đã dành 1 tỷ đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để đón Tết Bính Ngọ 2026 vừa qua

Thông điệp từ Bộ Tài chính

Việc cho phép tăng doanh số ở thời điểm này gửi đi ba thông điệp rõ ràng:

1. Sự tin tưởng vào năng lực quản trị: Bộ ghi nhận sự tăng trưởng ổn định và tính minh bạch ngày càng cao của các hội đồng xổ số khu vực đặc biệt là Khu vực Miền Nam với 21 công ty thành viên.

2. Quyết tâm bài trừ số đề lậu: Tăng lượng cung vé số chính thống là cách hiệu quả nhất để thu hẹp không gian hoạt động của các loại hình cờ bạc bất hợp pháp.

3. Lộ trình cải tổ mạnh mẽ: Đây là bước đệm để chuẩn bị cho các đợt sáp nhập, tái cơ cấu toàn diện ngành xổ số theo hướng hiện đại, hội nhập nhưng vẫn giữ vững giá trị truyền thống.

Như vậy, việc nâng hạn mức lên 160 tỷ đồng tại đời điểm này không chỉ là con số, đó là sự chuyển mình của một ngành kinh tế đặc thù, hướng tới sự phát triển bền vững, minh bạch và vì cộng đồng.

HỒNG MINH