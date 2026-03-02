Xổ số miền Nam hướng tới doanh thu 7 tỷ USD: Giữ vững “nồi cơm” cho hơn 250.000 người lao động

Trước những thông tin về việc sáp nhập, thị trường vé số miền Nam vẫn duy trì sự ổn định tuyệt đối, đảm bảo công ăn việc làm cho đội ngũ người bán dạo và đóng góp kỷ lục cho ngân sách nhà nước.

Con số "biết nói": Tăng trưởng hai chữ số

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ của XSKT miền Nam. Tổng doanh thu xổ số truyền thống đạt 155.557 tỷ đồng, tăng 10,65% so với năm 2024. Đặc biệt, tỷ lệ tiêu thụ bình quân toàn khu vực đạt mức kỷ lục 98,71% — một minh chứng cho sức hút chưa từng hạ nhiệt của tấm vé số đối với người dân.

Lợi nhuận trước thuế của 21 công ty thành viên đạt hơn 20.000 tỷ đồng, giúp nộp ngân sách nhà nước gần 52.000 tỷ đồng. Đây chính là nguồn lực quan trọng để thực hiện các chương trình phúc lợi, xây dựng hàng ngàn căn nhà tình nghĩa và hỗ trợ giáo dục, y tế với tổng trị giá gần 450 tỷ đồng trong năm qua.

Đại diện Lãnh đạo các Công ty XSKT miền Nam tham dự hội nghị XSKT khu vực miền Nam lần thứ 140 tại Cần Thơ ngày 27-2-2026 chụp ảnh lưu niệm

Sáp nhập nhưng không "xáo trộn"

Vấn đề đang được dư luận quan tâm nhất chính là phương án sáp nhập các công ty XSKT. Tuy nhiên, các đại diện từ Bộ Tài chính và Hội đồng XSKT miền Nam đã đưa ra thông điệp rất rõ ràng: Sự ổn định là ưu tiên hàng đầu.

· Duy trì mô hình hiện tại: Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, các Công ty XSKT vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh, giữ nguyên lịch quay số mở thưởng như hiện nay cho đến khi có thông báo chính thức về mô hình mới.

· Bảo vệ hơn 250.000 người bán dạo: Hội đồng khẳng định việc sắp xếp lại bộ máy sẽ được thực hiện theo lộ trình thận trọng, không làm xáo trộn thị trường và đặc biệt là bảo vệ công ăn việc làm cho hơn 250.000 người bán vé số dạo. Đây là phân khúc lao động yếu thế luôn được các công ty quan tâm, chăm sóc thông qua các chính sách đại lý và hoạt động an sinh.

Việc sáp nhập thực chất là bước đi chiến lược để tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực quản trị theo xu hướng chung của nền kinh tế, chứ không phải là sự thu hẹp thị trường. Với nhu cầu tiêu thụ luôn ở mức sát ngưỡng 100%, "mỏ vàng" xổ số miền Nam sẽ tiếp tục là trụ cột vững chắc cho ngân sách các địa phương.

Ông Trương Vĩnh Tùng (giữa)-Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty XSKT Thành phố Hồ Chí Minh trao bảng ủng hộ kinh phí đến Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố vào tháng 12/2025 vừa qua

Kỳ vọng "mỏ vàng" 7 tỷ USD năm 2026

Bước sang năm 2026, XSKT miền Nam đặt mục tiêu doanh thu 172.931 tỷ đồng (tương đương gần 7 tỷ USD), tăng 10% so với năm 2025. Để đạt được con số này, Hội đồng đã có tờ trình xin Bộ Tài chính cho phép:

· Tăng hạn mức phát hành từ 140 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng/kỳ xổ từ tháng 4/2026.

· Tiếp tục cải tiến công nghệ in ấn, ứng dụng chuyển đổi số và mã vạch để ngăn chặn vé giả, bảo vệ quyền lợi người chơi.

