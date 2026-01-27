Khánh thành tượng José Marti tại TPHCM

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường (thứ hai từ trái qua) tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, Việt Nam và Cuba, hai đất nước tuy cách xa nhau về mặt địa lý, nhưng tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc đã được hình thành từ rất sớm.

Từ cuối thế kỷ XIX, khi cả hai dân tộc còn đang phải oằn mình dưới ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, José Marti - người con vĩ đại của đất nước Cuba anh hùng - đã dành những tình cảm, trí tuệ cao đẹp của mình cho dân tộc Việt Nam ở phương Đông xa xôi.

Việc đặt tượng chân dung José Marti tại TPHCM không chỉ là sự tôn vinh trước một nhân cách lớn, trí tuệ lớn của đất nước Cuba, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với một vị sứ giả tiên phong đã gieo những hạt mầm đầu tiên cho tình hữu nghị thủy chung giữa Việt Nam và Cuba; đặt nền móng cho mối quan hệ đặc biệt mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đang tiếp tục kế thừa, gìn giữ, phát huy và vun đắp thành tài sản quý báu của hai dân tộc.

Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM Ariadne Feo Labrada phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM, bày tỏ vui mừng khi tượng chân dung José Marti được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 173 năm Ngày sinh của Anh hùng dân tộc Cuba.

Bà Ariadne Feo Labrada khẳng định, không có người bạn nào chung thủy với Cuba hơn Việt Nam.

Nhấn mạnh lịch sử hai dân tộc Cuba và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, Tổng lãnh sự Cuba tại TPHCM cho rằng, từ Anh hùng dân tộc José Marti và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân hai nước đã học được những bài học lớn về tư tưởng, lòng dũng cảm, ý chí kiên cường và giá trị thiêng liêng của nền độc lập dân tộc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cảm ơn những cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ Cuba có được công trình ý nghĩa này, bà Ariadne Feo Labrada cho biết, Tổng lãnh sự quán Cuba tại TPHCM luôn sẵn sàng đón tiếp người dân Việt Nam có nguyện vọng đến dâng hoa và tưởng niệm Anh hùng dân tộc Cuba José Marti vào những ngày kỷ niệm; tin tưởng bức tượng sẽ góp phần làm phong phú hơn nữa sự hiểu biết về Cuba của nhân dân Việt Nam.

MINH CHÂU