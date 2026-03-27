Khát vọng được đóng góp nhiều hơn cho đất nước

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam vừa vinh danh 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ triển vọng năm 2025. Trò chuyện với SGGP, các bạn trẻ bày tỏ khát vọng lớn về sự cống hiến cùng nỗi trăn trở làm thế nào để đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

- TS ĐẶNG THỊ LỆ HẰNG, Viện Công nghệ Tiên Tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sở hữu 3 bằng độc quyền sáng chế, Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Quả Cầu Vàng 2025):

Là nhà khoa học trong lĩnh vực y sinh, tôi thường đặt câu hỏi: Nghiên cứu này sẽ giúp gì cho người bệnh? Làm thế nào để giảm liều mà vẫn giữ hiệu quả? Làm thế nào để hạn chế tác dụng phụ?... Đó là những câu hỏi gắn trực tiếp với nhu cầu của bệnh nhân và hệ thống y tế. Để trả lời những câu hỏi này, tôi luôn tập trung vào những bài toán có khả năng ứng dụng rõ ràng.

Ở thời điểm hiện tại, nghiên cứu về vật liệu y sinh và hệ dẫn truyền thuốc vẫn còn nhiều tiềm năng. Những hướng đi mới như cá thể hóa điều trị, kết hợp AI trong thiết kế thuốc và phát triển vật liệu thông minh đang mở ra những cơ hội mới. Tôi mong muốn sẽ tiếp tục đi xa hơn, đóng góp vào những bước tiến của ngành y sinh, mang lại lợi ích thiết thực nhất cho cộng đồng. Đó chính là cách mà tôi cũng như nhiều nhà khoa học trẻ thể hiện tình yêu, trách nhiệm với quê hương, đất nước của mình.

- Anh NGUYỄN CHÍ ĐÔNG, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (chủ nhân của 11 giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế cùng 3 chứng chỉ chuyên môn quốc tế (Hoa Kỳ) về quản trị dữ liệu và điện toán đám mây):

Tôi rất tâm đắc với phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết "Thanh niên với tương lai đất nước". Lòng yêu nước của thanh niên không chỉ dừng lại ở cảm xúc hay tinh thần mà cần được cụ thể hóa bằng tri thức, năng lực làm chủ công nghệ và sản phẩm, công trình có giá trị thực tiễn.

Tôi may mắn được làm việc trong quân đội, môi trường có kỷ luật cao, yêu cầu cao nhưng đồng thời cũng là nơi tạo điều kiện rất tốt để người trẻ được rèn luyện bản lĩnh, được giao những bài toán lớn và có cơ hội tham gia trực tiếp vào những nhiệm vụ mang tính chiến lược. Những sản phẩm công nghệ do người Việt làm chủ như các nền tảng dữ liệu lớn, AI mà chúng tôi đang phát triển không chỉ giúp giải quyết các bài toán trong nước mà còn có thể từng bước vươn ra thị trường quốc tế, khẳng định trí tuệ Việt Nam.

- Em TRẦN MINH HOÀNG, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM (Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế 2025):

Em có niềm đam mê với toán học và sẽ theo đuổi lĩnh vực này bởi toán học là nền tảng của rất nhiều ngành khoa học. Nhiều lĩnh vực toán học trước đây khá trừu tượng nhưng sau này lại trở thành nền tảng cho các công nghệ mới. Ví dụ như các kiến thức về đại số tuyến tính hay xác suất thống kê hiện được sử dụng rất nhiều trong các mô hình học máy và AI. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, các ngành khoa học trong đó có toán học đóng vai trò then chốt. Là một người trẻ, em nhận thấy đó vừa là cơ hội vừa là thách thức. Em luôn chủ động học hỏi và tìm tòi trong nghiên cứu, mong muốn được cùng các nhà khoa học trẻ góp sức vào tương lai của đất nước.

MINH DUY ghi